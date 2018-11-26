  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • США. МЛС
  • Аргентина. Суперлига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Бернли -:-  Ньюкасл 2.93 3.125 2.77
Испания. Примера 2018/2019, 13 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Сельта 1.87 3.75 4.20
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Торино 3.06 3.26 2.55
ГлавнаяНовости

Фердинанд осудил Моуриньо за критику молодых игроков

сегодня, 09:54

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выступил с критикой в адрес главного тренера команды Жозе Моуриньо. Португалец упрекнул своих игроков Люка Шоу, Маркуса Рэшфорда, Антони Марсьяля и Джесси Лингарда в отсутствии зрелости и сравнил их с испорченными детьми.

Чего он хочет добиться, когда оскорбляет четверых-пятерых молодых игроков команды, говорит, что они ведут себя неправильно? Ждет, что футболисты его поддержат или спокойно отреагируют на то, что тренер снова их критикует на публике?

Я не считаю, что футбольный тренер вправе так поступать. Не думаю, что подобные комментарии могут принести пользу. Может, он и сказал правду, ведь видит этих парней каждый день, но мог бы сказать им об этом лично.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Азар: «Возможно, проведу в „Челси“ остаток карьеры»
Сегодня, 09:39 Комментарии2
Индзаги: «Учитывая то, как складывался матч, ничья - хороший результат»
Сегодня, 00:13 Комментарии3
Эден Азар: «У меня были контакты с ПСЖ»
Вчера, 23:24 Комментарии5
Гаттузо: «Переживаем не лучшие времена, но я доволен игрой команды»
Вчера, 22:59 Комментарии5
Анчелотти: «Мы были недостаточно активны сегодня»
Вчера, 20:41 Комментарии3
Бертолаччи: «Очень хотим победить „Лацио“»
Вчера, 19:55 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 884
сегодня в 09:58
Жозику пофиг, что сказал Фердинанд.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100