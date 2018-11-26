Фердинанд осудил Моуриньо за критику молодых игроков

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выступил с критикой в адрес главного тренера команды Жозе Моуриньо. Португалец упрекнул своих игроков Люка Шоу, Маркуса Рэшфорда, Антони Марсьяля и Джесси Лингарда в отсутствии зрелости и сравнил их с испорченными детьми.

Чего он хочет добиться, когда оскорбляет четверых-пятерых молодых игроков команды, говорит, что они ведут себя неправильно? Ждет, что футболисты его поддержат или спокойно отреагируют на то, что тренер снова их критикует на публике?

Я не считаю, что футбольный тренер вправе так поступать. Не думаю, что подобные комментарии могут принести пользу. Может, он и сказал правду, ведь видит этих парней каждый день, но мог бы сказать им об этом лично.