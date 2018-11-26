Хубник: «Постараемся поймать ЦСКА на контратаках»

Защитник пльзеньской «Виктории» Роман Хубник поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в Лиге чемпионов.
Мы приехали с осознанием того, что только победа может оставить нас в игре. Никаких других ожиданий у нас нет, кроме того, что надо в этой игре исполнить. Играть на стадионе, где прошёл финал чемпионата мира? Я хорошо знаю старый стадион, а с новым познакомлюсь.
С момента моего выступления за футбольный клуб «Москва» город сильно изменился. Остались пробки. У нас только и было время, чтобы доехать из аэропорта в отель. Даже стадион ещё не успел посмотреть. Что касается холода в Москве, то каждый должен справляться с переменами в климате, в Чехии мы тоже играем в минусовую температуру.
ЦСКА — молодая команда. Они не потеряли в качестве, мы в этом убедились в первом матче, у них были хорошие моменты. Нужно комплексно подойти к игре, не хотел бы выделять что-то конкретное. Баланс в игре между обороной и атакой? Оборона начинается с атаки, нужно играть цельным блоком, компактность должна создавать проблемы сопернику, постараемся ловить ЦСКА на контратаках.
Ранее сообщалось, что «Викторию» в Москве поддержат 150 болельщиков.