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Хубник: «Постараемся поймать ЦСКА на контратаках»

сегодня, 18:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Виктория (Пльзень)ВикторияЗавтра в 20:55 Не начался

Защитник пльзеньской «Виктории» Роман Хубник поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в Лиге чемпионов.

Мы приехали с осознанием того, что только победа может оставить нас в игре. Никаких других ожиданий у нас нет, кроме того, что надо в этой игре исполнить. Играть на стадионе, где прошёл финал чемпионата мира? Я хорошо знаю старый стадион, а с новым познакомлюсь. 

С момента моего выступления за футбольный клуб «Москва» город сильно изменился. Остались пробки. У нас только и было время, чтобы доехать из аэропорта в отель. Даже стадион ещё не успел посмотреть. Что касается холода в Москве, то каждый должен справляться с переменами в климате, в Чехии мы тоже играем в минусовую температуру. 

ЦСКА — молодая команда. Они не потеряли в качестве, мы в этом убедились в первом матче, у них были хорошие моменты. Нужно комплексно подойти к игре, не хотел бы выделять что-то конкретное. Баланс в игре между обороной и атакой? Оборона начинается с атаки, нужно играть цельным блоком, компактность должна создавать проблемы сопернику, постараемся ловить ЦСКА на контратаках.

Ранее сообщалось, что «Викторию» в Москве поддержат 150 болельщиков.

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Красно Синий воин
Красно Синий воин
   30 / 889
сегодня в 18:48
ТОЛЬКО ЦСКА! ТОЛЬКО ПОБЕДА!
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