Хубник: «Постараемся поймать ЦСКА на контратаках»

Защитник пльзеньской «Виктории» Роман Хубник поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в Лиге чемпионов.

Мы приехали с осознанием того, что только победа может оставить нас в игре. Никаких других ожиданий у нас нет, кроме того, что надо в этой игре исполнить. Играть на стадионе, где прошёл финал чемпионата мира? Я хорошо знаю старый стадион, а с новым познакомлюсь.

С момента моего выступления за футбольный клуб «Москва» город сильно изменился. Остались пробки. У нас только и было время, чтобы доехать из аэропорта в отель. Даже стадион ещё не успел посмотреть. Что касается холода в Москве, то каждый должен справляться с переменами в климате, в Чехии мы тоже играем в минусовую температуру.