«Локомотив» с минимальным счетом переиграл «Торпедо»

В 13-м туре РПЛ «Локомотив» победил «Торпедо».
8 ноября, Раменское, стадион «Сатурн»
«Торпедо» — «Локомотив» — 0:1 (0:0)
Гол: Н'Дойе 60'.
«Торпедо»: Жевнов, Кацалапов, Рыков, Кокошка, Комбаров, Мирзов (Путило 63'), Стеклов, Стеванович, Билялетдинов (Давыдов 86'), Шевченко, Виейра (Салугин 70').
«Локомотив»: Абаев, Денисов, Чорлука, Дюрица, Янбаев, Михалик, Касаев (Майкон 80'), Фернандеш, Буссуфа (Шешуков 78'), Самедов, Н'Дойе (Павлюченко 85').
Предупреждения: Шевченко 3', Касаев 25', Кокошка 37', Буссуфа 64', Н'Дойе 84', Шешуков 90', Комбаров 90+1'.
Судья: Александр Егоров (Саранск).
«Соккер.Ру» вёл онлайн-трансляцию данного матча.