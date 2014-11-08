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«Локомотив» с минимальным счетом переиграл «Торпедо»

08 ноября 2014, 18:17
  В 13-м туре РПЛ «Локомотив» победил «Торпедо».
 
8 ноября, Раменское, стадион «Сатурн»
 
«Торпедо» — «Локомотив» — 0:1 (0:0)
Гол: Н'Дойе 60'.
 
«Торпедо»: Жевнов, Кацалапов, Рыков, Кокошка, Комбаров, Мирзов (Путило 63'), Стеклов, Стеванович, Билялетдинов (Давыдов 86'), Шевченко, Виейра (Салугин 70').

«Локомотив»: Абаев, Денисов, Чорлука, Дюрица, Янбаев, Михалик, Касаев (Майкон 80'), Фернандеш, Буссуфа (Шешуков 78'), Самедов, Н'Дойе (Павлюченко 85').

Предупреждения: Шевченко 3', Касаев 25', Кокошка 37', Буссуфа 64', Н'Дойе 84', Шешуков 90', Комбаров 90+1'.
 
Судья: Александр Егоров (Саранск).
 
«Соккер.Ру» вёл онлайн-трансляцию данного матча.
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Источник: soccer.ru Автор: Дмитрий Герасимов
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