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Капелло: «Решение отдать Скудетто „Интеру“ в 2006-м выглядело как шутка»

14 января 2019, 18:27

Итальянский специалист Фабио Капелло прокомментировал коррупционный скандал, который случился в итальянском футболе в 2006 году. По итогам этого скандала «Ювентус», который тогда возглавлял Капелло, был лишен двух чемпионских титулов и отправлен в Серию В. Чемпионство сезона-2005/06 решено было передать «Интеру».

Решение о передаче титула «Интеру» выглядело как шутка и было абсолютно несправедливым. Сроки рассмотрения дела не соблюдались, спортивное правосудие не могло действовать подобным образом. Тогдашний комиссар Федерации футбола Италии Гвидо Росси действовал слишком поспешно.

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RUSTY8
RUSTY8 ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
14 января 2019 в 22:26
Если бы этого не произошло, ТАСС постоянногниющих в клочья порвали бы
RUSTY8
RUSTY8
14 января 2019 в 21:56
Гоббы до конца жизни будут верить, что Интерфсёкупил, Кеннеди убила мафия, Ленина финансировали немцы, американцы не высадились на луне, 11 сентября устроили жидомасоны, Сталин расстрелял 1 500 мильона советских граждан...в общем, дурдом))
bublikyo
bublikyo
14 января 2019 в 20:12
Самого объективного и незаинтересованного спросили
League1
League1
14 января 2019 в 18:46
Опять этот вонючий капел. Хоть бы уж замолчал этот старик козлодоев.
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