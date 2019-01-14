Капелло: «Решение отдать Скудетто „Интеру“ в 2006-м выглядело как шутка»

Итальянский специалист Фабио Капелло прокомментировал коррупционный скандал, который случился в итальянском футболе в 2006 году. По итогам этого скандала «Ювентус», который тогда возглавлял Капелло, был лишен двух чемпионских титулов и отправлен в Серию В. Чемпионство сезона-2005/06 решено было передать «Интеру».
Решение о передаче титула «Интеру» выглядело как шутка и было абсолютно несправедливым. Сроки рассмотрения дела не соблюдались, спортивное правосудие не могло действовать подобным образом. Тогдашний комиссар Федерации футбола Италии Гвидо Росси действовал слишком поспешно.