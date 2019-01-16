Азар отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта

Полузащитник «Челси» дважды отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил бельгийский футбольный эксперт Кристоф Терье.

Азар отклонил два предложения «Челси», он говорит, что прямо сейчас не хочет продлевать контракт. Это означает, что он чего-то ждет, а ждать он может только одного — предложения от «Реала». «Сливочным» Азар по-прежнему интересен, но им еще только предстоит сделать свой ход. До сих пор не было никаких контактов ни с «Челси», ни с самим Эденом.

Прошлым летом «Реал» обращался в лондонский клуб по поводу Азара, но тогда им сказали, что бельгиец не продается, и «Реал» уважал это мнение «Челси». Но теперь Мадрид может вновь вернуться к кандидатуре Эдена, так как им нужно укреплять состав, а игрока, у которого действие контракта на один год сократилось, заполучить легче.