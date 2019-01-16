Азар отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта

Полузащитник «Челси» Эден Азар дважды отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил бельгийский футбольный эксперт Кристоф Терье.
Азар отклонил два предложения «Челси», он говорит, что прямо сейчас не хочет продлевать контракт. Это означает, что он чего-то ждет, а ждать он может только одного — предложения от «Реала». «Сливочным» Азар по-прежнему интересен, но им еще только предстоит сделать свой ход. До сих пор не было никаких контактов ни с «Челси», ни с самим Эденом.
Прошлым летом «Реал» обращался в лондонский клуб по поводу Азара, но тогда им сказали, что бельгиец не продается, и «Реал» уважал это мнение «Челси». Но теперь Мадрид может вновь вернуться к кандидатуре Эдена, так как им нужно укреплять состав, а игрока, у которого действие контракта на один год сократилось, заполучить легче.
Да, чтобы стать легендой ему осталось только показать преданность клубу. Не вестись на перспективу провести пару сезонов на хорошем уровне... Перед чем не устояли кстати ни Лэмпард, ни Чех.
Да, чтобы стать легендой ему осталось только показать преданность клубу. Не вестись на перспективу провести пару сезонов на хорошем уровне... Перед чем не устояли кстати ни Лэмпард, ни Чех.
Да, он хочет играть за Реал. Он мечтал играть за Реал. Он оттягивает выбор до последнего, чтобы не расставаться с мечтой. Но детские мечты на то и детские, что остаются далеко в детстве. А Азар не ребенок. Он не Неймар и не Коутиньо. Да, возможно он выберет Реал. Это будет его выбор, и я его буду поддерживать в любом случае. Но скорей всего, как любой взрослый, он выберет ответственность и долг. Потому что с одной стороны конечно пару лет в футболке Реала, больше внимания и все такое... Но с другой, если он завершит карьеру в Челси, он автоматом получает звание легенды и лучшего игрока в истории клуба, вечное уважение и любое место в структуре клуба. Такие вещи за деньги не купишь. И Азар это понимает. Опять же, он намного взрослее внутри, чем показывает снаружи.
Так что с Неймаром у Реала шансов намного больше.
Да, он хочет играть за Реал. Он мечтал играть за Реал. Он оттягивает выбор до последнего, чтобы не расставаться с мечтой. Но детские мечты на то и детские, что остаются далеко в детстве. А Азар не ребенок. Он не Неймар и не Коутиньо. Да, возможно он выберет Реал. Это будет его выбор, и я его буду поддерживать в любом случае. Но скорей всего, как любой взрослый, он выберет ответственность и долг. Потому что с одной стороны конечно пару лет в футболке Реала, больше внимания и все такое... Но с другой, если он завершит карьеру в Челси, он автоматом получает звание легенды и лучшего игрока в истории клуба, вечное уважение и любое место в структуре клуба. Такие вещи за деньги не купишь. И Азар это понимает. Опять же, он намного взрослее внутри, чем показывает снаружи.
Так что с Неймаром у Реала шансов намного больше.
Только вот судьба Роббена его ждёт, но никак не Роналду. Да и болельщики Реала уж слишком большие надежды на него возлагают, Азар не потащит в одиночку клуб, это не Роналду или Неймар, уж тем более не Месси
Только вот судьба Роббена его ждёт, но никак не Роналду. Да и болельщики Реала уж слишком большие надежды на него возлагают, Азар не потащит в одиночку клуб, это не Роналду или Неймар, уж тем более не Месси
И я тебе говорил ведь, ход за Азаром, он сделал его. Теперь Челси или теряет игрока или отдает за адекватную сумму. Но Абрам бизнесмен, он выберет деньги. Тем более деньги все равно будут большие.
И я тебе говорил ведь, ход за Азаром, он сделал его. Теперь Челси или теряет игрока или отдает за адекватную сумму. Но Абрам бизнесмен, он выберет деньги. Тем более деньги все равно будут большие.
А то, что кто то во влажных мечтах видит, как Азар бесплатно переходит в Реал, а на сэкономленные деньги туда переходит еще и Мбаппе с Кейном... Ну тут можно сказать три слова:
Бейл, Бензема, Рамос - это будущее Реала на ближайшие годы. Ну и всякие Диасы оптом
А то, что кто то во влажных мечтах видит, как Азар бесплатно переходит в Реал, а на сэкономленные деньги туда переходит еще и Мбаппе с Кейном... Ну тут можно сказать три слова:
Бейл, Бензема, Рамос - это будущее Реала на ближайшие годы. Ну и всякие Диасы оптом