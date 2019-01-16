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Азар отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта

16 января 2019, 15:31

Полузащитник «Челси» Эден Азар дважды отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил бельгийский футбольный эксперт Кристоф Терье.

Азар отклонил два предложения «Челси», он говорит, что прямо сейчас не хочет продлевать контракт. Это означает, что он чего-то ждет, а ждать он может только одного — предложения от «Реала». «Сливочным» Азар по-прежнему интересен, но им еще только предстоит сделать свой ход. До сих пор не было никаких контактов ни с «Челси», ни с самим Эденом.

Прошлым летом «Реал» обращался в лондонский клуб по поводу Азара, но тогда им сказали, что бельгиец не продается, и «Реал» уважал это мнение «Челси». Но теперь Мадрид может вновь вернуться к кандидатуре Эдена, так как им нужно укреплять состав, а игрока, у которого действие контракта на один год сократилось, заполучить легче.

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Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988 ответ cevin cigan (комментарий удален) (раскрыть)
17 января 2019 в 07:15
Конечно реалу то сложно вылететь в присутствии судей.
Медив
Медив ответ Ruslan3132 (раскрыть)
17 января 2019 в 00:48
Трое из четверых играли вместе. Да, они лидеры и безусловные легенды. Но они не сделали того, что сделал Азар. Азар дважды делал чемпионами откровенно шлаковых футболистов. Что они могут без Азара показывал следующий сезон. То есть Азар вытаскивал по сути команду, чей уровень в районе пятого-шестого места, на первое. Чтобы понять разницу, представь Валенсия дважды выиграла чемпионат Испании за последние четыре года. Вот это по сути то, что делал Азар для Челси.
Да, чтобы стать легендой ему осталось только показать преданность клубу. Не вестись на перспективу провести пару сезонов на хорошем уровне... Перед чем не устояли кстати ни Лэмпард, ни Чех.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Медив (раскрыть)
17 января 2019 в 00:03
Ну поглядим. И да, легендой он вряд ли станет. Ярким игроком в истории да. Легендой вряд ли. Есть Лэмпард, Терри, Дрогба, Дзола...это 1е имена приходящие в голову при слове Челси. Для стороннего наблюдателя.
Медив
Медив ответ Ruslan3132 (раскрыть)
16 января 2019 в 23:13
Это тебе так хочет казаться. Может по Азару это не особо и видно, он часто ведет себя легкомысленно. Но он действительно предан клубу. Он это никогда не выпячивает особо, но он лидер команды последних пяти лет, он приносил клубу титулы, и он чувствует ответственность, которая на нем лежит.
Да, он хочет играть за Реал. Он мечтал играть за Реал. Он оттягивает выбор до последнего, чтобы не расставаться с мечтой. Но детские мечты на то и детские, что остаются далеко в детстве. А Азар не ребенок. Он не Неймар и не Коутиньо. Да, возможно он выберет Реал. Это будет его выбор, и я его буду поддерживать в любом случае. Но скорей всего, как любой взрослый, он выберет ответственность и долг. Потому что с одной стороны конечно пару лет в футболке Реала, больше внимания и все такое... Но с другой, если он завершит карьеру в Челси, он автоматом получает звание легенды и лучшего игрока в истории клуба, вечное уважение и любое место в структуре клуба. Такие вещи за деньги не купишь. И Азар это понимает. Опять же, он намного взрослее внутри, чем показывает снаружи.
Так что с Неймаром у Реала шансов намного больше.
95-shishani-95
95-shishani-95
16 января 2019 в 22:36
Перес, возьми его летом за 50, если не отдадут, то следующей зимой за 30 можно
George-CFC
George-CFC
16 января 2019 в 20:07, ред.
Сказано, что в конце сезона примет решение. Почему каждую неделю эти новости, какая скука. Захочет продлить контракт - продлит, не захочет - уйдёт в Реал за сотку.
Только вот судьба Роббена его ждёт, но никак не Роналду. Да и болельщики Реала уж слишком большие надежды на него возлагают, Азар не потащит в одиночку клуб, это не Роналду или Неймар, уж тем более не Месси
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Медив (раскрыть)
16 января 2019 в 19:49
ну Васкес выиграл больше ЛЧ, чем весь Челси за всю жизнь )) это не показатель )))
И я тебе говорил ведь, ход за Азаром, он сделал его. Теперь Челси или теряет игрока или отдает за адекватную сумму. Но Абрам бизнесмен, он выберет деньги. Тем более деньги все равно будут большие.
Санчо Панса
Санчо Панса
16 января 2019 в 19:35
Да все, он уже не горит желанием играть за Челси! Дайте ему уйти спокойно, синие.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ Медив (раскрыть)
16 января 2019 в 17:30
Через пару лет этим печальтикосом реал будет всех выносить
Медив
Медив ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
16 января 2019 в 16:59
Перес уже все решил. Марлон Диас, Браим Диас... Да и все Диасы которых можно найти. На смену Галактикос пришел Печальтикос
Медив
Медив ответ Kavaro (раскрыть)
16 января 2019 в 16:57
Ну он выиграл больше титулов чемпиона АПЛ, чем Модрич был чемпионом Испании
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
16 января 2019 в 16:53
А я говорил, что это все зависит только от одного человека-Флорентино Переса
Kavaro
Kavaro
16 января 2019 в 16:51
Один из лучших игроков современности, а из титулов в составе Челси, 2 чемпионство АПЛ, кубок Англии, и ЛЕ. А кто то ещё советует ему не переходить в Реал да бы не сломать карьеру.
MSN-thebest
MSN-thebest
16 января 2019 в 16:50
У Азара столько новых эмоций впереди. Например дежурные крупные пролеты от Барсы в Классико в присутствии 70 тыс болельщиков Реала
Kavaro
Kavaro ответ Медив (раскрыть)
16 января 2019 в 16:45
Если все игроки Челси, ПСЖ и Тоттенхема встанут на достижения Бэйла, Бензема и Рамоса, то землю не увидят.
Медив
Медив
16 января 2019 в 16:32
Азар еще в начале года сказал, что решение примет в конце сезона. Куле каждую неделю об этом писать, что еще он еще ничего не решил. До мая тут ничего не изменится.
А то, что кто то во влажных мечтах видит, как Азар бесплатно переходит в Реал, а на сэкономленные деньги туда переходит еще и Мбаппе с Кейном... Ну тут можно сказать три слова:
Бейл, Бензема, Рамос - это будущее Реала на ближайшие годы. Ну и всякие Диасы оптом
Братья за Спартак
Братья за Спартак
16 января 2019 в 16:19
Эх Азар. Не туда думу думаешь. Пропадешь.
VIPded
VIPded
16 января 2019 в 16:18
Ну что ж, насильно мил не будешь... Хотя бы не продешевил Челси...
ДСА
ДСА
16 января 2019 в 16:09
Отдавать задарма ох как не хочется.
STVA 1
STVA 1
16 января 2019 в 15:46
Понятно дело , что хочет уйти!
Incredulous
Incredulous
16 января 2019 в 15:37
Правильно, левый фланг нападения в Реале просто плачет по Азару.
lobsterdam
lobsterdam
16 января 2019 в 15:34
засиделся в девках, того и гляди останется старой девой...
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