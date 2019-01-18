«Оренбург» обыграл «Астру» в контрольном поединке

«Оренбург» одержал победу над «Астрой» в товарищеском матче.
«Оренбург» - «Астра» 3:2 (1:2)
Голы: Афонин 44, Рикарду Алвеш 69, Козлов - Алибек 13, Беге 16
Состав «Оренбурга»: Довбня (Руденко 46), Ойеволе (Шахов 46), Малих (Бреев 46), Терехов (Чуканов 36), Козлов, Бегич (Андреев 46), Афонин (Кулишев 46), Сутормин (Чиркин 46), Попович (Рикарду Алвеш 46 (Георгиевский 90)), Мишкич (Маляров 46), Деспотович (Козлов 46).
Главный тренер: Владимир Федотов.
Напомним, что вчера «Рубин» сыграл вничью с «Вииторулом» в товарищеском матче.