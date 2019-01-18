«Манчестер Юнайтед» согласовал первый трансфер при Сульшере

18 января 2019, 10:43

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит о трансфере 16-летнего нападающего «Амьена» Ноама Эмерана.

Футболист юношеской сборной Франции прибудет в расположение манкунианцев в конце месяца. Перед переходом форвард признался, что его кумиром является Антони Марсьяль.

«Посовещавшись с семьей, я выбрал „Манчестер Юнайтед“. Думаю, это лучший вариант из возможных, я получу возможность играть на высоком уровне», - сообщил Эмеран.