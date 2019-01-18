«Барселона» не будет дисквалифицирована из Кубка Испании

18 января 2019, 19:09

«Барселона» продолжит выступление в Кубке Испании. Каталонский клуб не будет дисквалифицирован.

В первой встрече между командами принимал участие защитник «сине-гранатовых» Хуан Брандарис, который был дисквалифицирован после того, как получил 5 желтых карточек в играх за «Барселону Б». «Леванте» подал апелляцию по данному вопросу, однако ее не рассмотрели. Все дело в том, что она была оформлена не вовремя, а с задержкой в пять дней.