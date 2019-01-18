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«Барселона» не будет дисквалифицирована из Кубка Испании

18 января 2019, 19:09
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

«Барселона» продолжит выступление в Кубке Испании. Каталонский клуб не будет дисквалифицирован.

В первой встрече между командами принимал участие защитник «сине-гранатовых» Хуан Брандарис, который был дисквалифицирован после того, как получил 5 желтых карточек в играх за «Барселону Б». «Леванте» подал апелляцию по данному вопросу, однако ее не рассмотрели. Все дело в том, что она была оформлена не вовремя, а с задержкой в пять дней.

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рус фан
рус фан
   159 / 808
19 января в 03:10
каталонских опять отмазали, все простим только не бунтуйте об отделении.
Armyan4eG
Armyan4eG ответил 95-shishani-95
   582 / 808
19 января в 03:10
Если другая команда, тогда он вообще не должен выходить за основу Барселоны!!!
Не логично.
Конкуренции нет между сегундой и примерой.
Тоже самое с зимними трансферами...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил susanin ultrazenith
   115 / 808
18 января в 22:42
Всё правильно! Он же свои горчичники не в матчах за основу Барселоны получил, а за Барселону В. А это другой турнир и другая команда!
Если другая команда, тогда он вообще не должен выходить за основу Барселоны!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   115 / 808
18 января в 22:41
Все дело в том, что она была оформлена не вовремя, а с задержкой в пять дней.
-----------------------------------_-------
Ну и отмазка! Не вовремя значит? Значит можно нарушать правила и остаться безнаказанным?
Тебас пытаясь показать (чтоб прикрыться), что он за Реал, всеми силами тащит Барсу!
Суды Испании, арбитры всё под Барсу! Кабинетный клуб!!! Вот как они добывают трофеи!!! По другому, Реал и близко не подпускал!!! Вот как они стали рекордсменами по победам в кубке Испании!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   145 / 808
18 января в 22:20
Всё правильно!
Он же свои горчичники не в матчах за основу Барселоны получил, а за Барселону В.
А это другой турнир и другая команда!
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил AmIIIeR89
   353 / 808
18 января в 21:02
Если правила нарушены, примите меры. Если нет - то нет. При чем тут апелляция? Если, допустим Барса, выйдет на игру с 12 игроками, но никто не подаст апелляцию, то все норм, правила не нарушены?
Так ни у кого вопросов не возникло по теме, кроме клоунов из Леванте. Че там рассматривать?
Эрик Бернар
Эрик Бернар
18 января в 20:55
И удачи ей в 1/4 Финала!
Пусть промес вновь увидит семёрку на табло!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
18 января в 20:41
Ну это типа как на гинера все регламенты работают...
Сантус
Сантус ответил вoлгoдoн
   69 / 808
18 января в 20:38
типа объективный мадридоглор,скинь которые тебе больше нравятся вместе поржем)
Что ещё от типа мудрых барсуков можно получить в ответ?)
la_masia
la_masia
   33 / 808
18 января в 20:33
У Бартомеу по ходу денег больше чем у Переса.
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Сантус
   213 / 808
18 января в 20:31
В прессе куча вариаций произошедшего,каждый в зависимости от симпатий цепляется за удобную ему.НО никто толком не расставит точки.Вот опять...сроки не выдержали...А если бы выдержали?Претензия имела бы право на жизнь?Только не тычьте мне те или иные инфы,их куча противоположных....)Я не думаю что в Леванте сидят 8 не знающие регламента...
типа объективный мадридоглор,скинь которые тебе больше нравятся
вместе поржем)
Сантус
Сантус
   69 / 808
18 января в 20:18
В прессе куча вариаций произошедшего,каждый в зависимости от симпатий цепляется за удобную ему.НО никто толком не расставит точки.Вот опять...сроки не выдержали...А если бы выдержали?Претензия имела бы право на жизнь?Только не тычьте мне те или иные инфы,их куча противоположных....)Я не думаю что в Леванте сидят 8 не знающие регламента...
bublikyo
bublikyo
   451 / 808
18 января в 20:09
Ну и славно, встретимся в финале
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   647 / 808
18 января в 20:05
глоры сливочные скулят про дискву...хотя бы разобрались, что к чему...
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Lionel Messi-10
   119 / 808
18 января в 20:01
Как же ты палишься 😂😂 Жмёшь на жалобу и как на зло нажимаешь на лайк, причём дважды спалился ) уахаха
аха-ха) 😂😂
iNels
iNels
18 января в 19:50
вся испанская федерация под барсой ходит. кто бы сомневался)
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   106 / 808
18 января в 19:43
Если правила нарушены, примите меры. Если нет - то нет. При чем тут апелляция? Если, допустим Барса, выйдет на игру с 12 игроками, но никто не подаст апелляцию, то все норм, правила не нарушены?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил NGY
   183 / 808
18 января в 19:41
Как же ты палишься 😂😂
Жмёшь на жалобу и как на зло нажимаешь на лайк, причём дважды спалился ) уахаха
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
18 января в 19:40
Беспредел! Если бы тот же Леванте позволил себе нарушить устав лиги, то был бы дисквалифицирован немедленно и любым по сроку задним числом!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил NGY
   183 / 808
18 января в 19:33
Ты как всегда со своим малолетовским лепетом 🤦🏻‍♂️
Даже твои сестрицы признали, что эта тема с дисквой чистый бред.
А ты как обычно лепёшки лепишь и плюсиков ждёшь
Apsny
Apsny
   77 / 808
18 января в 19:33
Все купили)).
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Байкал-38.
   213 / 808
18 января в 19:28
Леванте опозорилась на весь мир! Ведь им объясняли всё это, но их как будто пинал кто то сзади. Кто бы это мог быть?
    NOVA
    NOVA
       268 / 808
    18 января в 19:28
    ну кто бы сомневался!! хотя леванте тоже должны были после первого матча сразу подавать, как кадис когда то, хотя тогда кадис проиграл, а леванте то выиграли!!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       17 / 808
    18 января в 19:26
    Леванте опозорилась на весь мир!
    Ведь им объясняли всё это, но их как будто пинал кто то сзади. Кто бы это мог быть?
    NGY
    NGY
       124 / 808
    18 января в 19:21
    Ну кто бы сомневался. Бартомеу и судейский корпус Испании это одна большая семья.

    Если Тебас(латентный фанат барселоны) и компания, ставят судить на матч Реала судью Морено, который в матче с Эйбаром в комнате видиоассистенов радовался вместе с помощниками голу Эйбара в ворота Реала, но о чем тут вообще говорить!

    Тебас всеми силами пытается помочь провинции, чтобы та не покинула чемптонат Испании!
    drug01
    drug01
       92 / 808
    18 января в 19:20
    Хорошая весть!
    ronaldo743
    ronaldo743
       60 / 808
    18 января в 19:13
    Иначе и быть не могло.

    Жалкая попытка Тебаса и Переса расчистить путь к очередному мусорному трофею.

    Руководство Леванте опустило клуб ниже плинтуса. Им кинули кость, а они не разобравшись в ситуации кинулись писать жалобы.

    Ещё раз поясню. В Испании дисквалификация не переходит на другой турнир.

    И ЕЩЁ РАЗОК ДЛЯ ОДАРЁННЫХ МАДРИДИСТОВ. Васкес был удалён в матче с Сосьедадом, а через три дня спокойно играл в кубке с Леганесом.

    НИЧЕГО общего с ситуацией Черышева здесь НЕТ.
    mangoх12
    mangoх12
       10 / 808
    18 января в 19:12
    поздно Перес подсуетился
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