«Барселона» не будет дисквалифицирована из Кубка Испании

«Барселона» продолжит выступление в Кубке Испании. Каталонский клуб не будет дисквалифицирован.
В первой встрече между командами принимал участие защитник «сине-гранатовых» Хуан Брандарис, который был дисквалифицирован после того, как получил 5 желтых карточек в играх за «Барселону Б». «Леванте» подал апелляцию по данному вопросу, однако ее не рассмотрели. Все дело в том, что она была оформлена не вовремя, а с задержкой в пять дней.
Конкуренции нет между сегундой и примерой.
Тоже самое с зимними трансферами...
Конкуренции нет между сегундой и примерой.
Тоже самое с зимними трансферами...
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Ну и отмазка! Не вовремя значит? Значит можно нарушать правила и остаться безнаказанным?
Тебас пытаясь показать (чтоб прикрыться), что он за Реал, всеми силами тащит Барсу!
Суды Испании, арбитры всё под Барсу! Кабинетный клуб!!! Вот как они добывают трофеи!!! По другому, Реал и близко не подпускал!!! Вот как они стали рекордсменами по победам в кубке Испании!!!
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Ну и отмазка! Не вовремя значит? Значит можно нарушать правила и остаться безнаказанным?
Тебас пытаясь показать (чтоб прикрыться), что он за Реал, всеми силами тащит Барсу!
Суды Испании, арбитры всё под Барсу! Кабинетный клуб!!! Вот как они добывают трофеи!!! По другому, Реал и близко не подпускал!!! Вот как они стали рекордсменами по победам в кубке Испании!!!
Он же свои горчичники не в матчах за основу Барселоны получил, а за Барселону В.
А это другой турнир и другая команда!
Он же свои горчичники не в матчах за основу Барселоны получил, а за Барселону В.
А это другой турнир и другая команда!
Пусть промес вновь увидит семёрку на табло!!!!
Пусть промес вновь увидит семёрку на табло!!!!
вместе поржем)
вместе поржем)
Жмёшь на жалобу и как на зло нажимаешь на лайк, причём дважды спалился ) уахаха
Жмёшь на жалобу и как на зло нажимаешь на лайк, причём дважды спалился ) уахаха
Даже твои сестрицы признали, что эта тема с дисквой чистый бред.
А ты как обычно лепёшки лепишь и плюсиков ждёшь
Даже твои сестрицы признали, что эта тема с дисквой чистый бред.
А ты как обычно лепёшки лепишь и плюсиков ждёшь
Ведь им объясняли всё это, но их как будто пинал кто то сзади. Кто бы это мог быть?
Ведь им объясняли всё это, но их как будто пинал кто то сзади. Кто бы это мог быть?
Если Тебас(латентный фанат барселоны) и компания, ставят судить на матч Реала судью Морено, который в матче с Эйбаром в комнате видиоассистенов радовался вместе с помощниками голу Эйбара в ворота Реала, но о чем тут вообще говорить!
Тебас всеми силами пытается помочь провинции, чтобы та не покинула чемптонат Испании!
Если Тебас(латентный фанат барселоны) и компания, ставят судить на матч Реала судью Морено, который в матче с Эйбаром в комнате видиоассистенов радовался вместе с помощниками голу Эйбара в ворота Реала, но о чем тут вообще говорить!
Тебас всеми силами пытается помочь провинции, чтобы та не покинула чемптонат Испании!
Жалкая попытка Тебаса и Переса расчистить путь к очередному мусорному трофею.
Руководство Леванте опустило клуб ниже плинтуса. Им кинули кость, а они не разобравшись в ситуации кинулись писать жалобы.
Ещё раз поясню. В Испании дисквалификация не переходит на другой турнир.
И ЕЩЁ РАЗОК ДЛЯ ОДАРЁННЫХ МАДРИДИСТОВ. Васкес был удалён в матче с Сосьедадом, а через три дня спокойно играл в кубке с Леганесом.
НИЧЕГО общего с ситуацией Черышева здесь НЕТ.
Жалкая попытка Тебаса и Переса расчистить путь к очередному мусорному трофею.
Руководство Леванте опустило клуб ниже плинтуса. Им кинули кость, а они не разобравшись в ситуации кинулись писать жалобы.
Ещё раз поясню. В Испании дисквалификация не переходит на другой турнир.
И ЕЩЁ РАЗОК ДЛЯ ОДАРЁННЫХ МАДРИДИСТОВ. Васкес был удалён в матче с Сосьедадом, а через три дня спокойно играл в кубке с Леганесом.
НИЧЕГО общего с ситуацией Черышева здесь НЕТ.