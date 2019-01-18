Азиатскую конфедерацию футбола заставили удалить видео со взрывом

18 января 2019, 10:21

Азиатскую конфедерацию футбола вынудили удалить свой пост с видеозаписью гола полузащитника сборной Вьетнама Нгуйена Хай Куанга в ворота Йемена в рамках Кубка Азии. Удар футболиста со штрафного сопровождался спецэффектом со взрывающейся ракетой.

Пользователи Интернета и некоторые официальные лица посчитали ролик неуместным. С 2015 года Йемен страдает от гражданской войны, во время которой погибли около 60 тысяч человек. В итоге Азиатская конфедерация футбола сменила изображение ракеты на звезду.

Напомним, в 1/8 финала Кубка Азии с первого места вышла сборная Ирана, в которой выступает нападающий «Рубина» Сердар Азмун.