«Наполи» отказался продавать Кулибали за 105 млн евро

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис признался, что клуб отклонил предложение по защитнику Калиду Кулибали. Одна из команд предлагала за футболиста 105 млн евро.

Я помню, что мы отклонили предложение в размере 105 млн евро. Но не спрашивайте меня, от кого оно было.

Мы размышляем о продаже своих игроков только в том случае, если предложение значительно превышает рыночную стоимость футболиста. А также в том случае, если сам игрок хочет, чтобы мы пошли на сделку.