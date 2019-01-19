«Наполи» отказался продавать Кулибали за 105 млн евро

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис признался, что клуб отклонил предложение по защитнику Калиду Кулибали. Одна из команд предлагала за футболиста 105 млн евро.
Я помню, что мы отклонили предложение в размере 105 млн евро. Но не спрашивайте меня, от кого оно было.
Мы размышляем о продаже своих игроков только в том случае, если предложение значительно превышает рыночную стоимость футболиста. А также в том случае, если сам игрок хочет, чтобы мы пошли на сделку.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить 120 млн евро за Кулибали.
Пусть приводят доказательства, кто и как предложил эти деньги!!! За ван Дейка 80 с лишним отдали? Который один из самых лучших цз в мире, если не самый лучший!!! А за Кулибали больше 120 требуют? Ещё неизвестно, заиграет он в других командах!!!
Я конечно очень хочу, чтоб Кулибали или ван Дейк перешли в Реал!!! Самый первый вариант это Ван Дейк
Пусть приводят доказательства, кто и как предложил эти деньги!!! За ван Дейка 80 с лишним отдали? Который один из самых лучших цз в мире, если не самый лучший!!! А за Кулибали больше 120 требуют? Ещё неизвестно, заиграет он в других командах!!!
Я конечно очень хочу, чтоб Кулибали или ван Дейк перешли в Реал!!! Самый первый вариант это Ван Дейк
думаю там предложение было лямов 40, если бы давали 105 он бы продал не думая в тот же день)).
думаю там предложение было лямов 40, если бы давали 105 он бы продал не думая в тот же день)).