Воспитанник ЦСКА находится на сборах с «Балтикой»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев заявил, что на просмотре в команде в данный момент находится полузащитник молодежной команды ЦСКА Иван Олейников.

Сбор «Балтики» проходит в плановом режиме. Первый, как правило, функциональный, втягивающий. Тренерский штаб и скаутская служба работают. Сейчас на просмотре находится 7-8 игроков из разных клубов. После первого цикла тренерский штаб сделает выводы по ним. Обсудим кандидатуры. Усиление планируется.