Роналду пытается помочь оформить переход Марсело в «Ювентус»

20 января 2019, 15:13

Сообщается, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пытается помочь оформить трансфер своего бывшего одноклубника по «Реалу» Марсело в туринский клуб.

В последнее время защитник стал получать меньше игровой практики, теперь игрок хочет сменить клубную обстановку. Марсело и Криштиану продолжают тесно общаться, португалец пытается убедить 30-летнего бразильца перейти в «Юве».

Однако оформить трансфер будет непросто, так как действующий контракт Марсело с «Реалом» рассчитан до 2022 года.