Ингасон близок к переходу в ПАОК

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон может продолжить карьеру в Греции.
На 25-летнего исландца претендует ПАОК. Сообщается, что стороны согласовали сделку, а футболист уже собирается отправиться в расположение своего нового клуба.
Сумма трансфера остается в тайне. В текущем сезоне Ингасон провел 17 матчей в РПЛ и забил 2 гола. Ранее игроком интересовались «Зенит» и «Краснодар».
Или вы на Новосельцева надеятесь?
Или вы на Новосельцева надеятесь?
Но так, как на него ходили в Ростове, в Элладе подобного не будет..
Но так, как на него ходили в Ростове, в Элладе подобного не будет..