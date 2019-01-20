Ингасон близок к переходу в ПАОК

20 января 2019, 13:44

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон может продолжить карьеру в Греции.

На 25-летнего исландца претендует ПАОК . Сообщается, что стороны согласовали сделку, а футболист уже собирается отправиться в расположение своего нового клуба.