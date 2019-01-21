Селихов, Зобнин и Зе Луиш не сыграют с «Ростовом»

21 января 2019, 11:25

Вратарь «Спартака» Александр Селихов и нападающий Зе Луиш не сыграют в сегодняшнем матче против «Ростова», который пройдет в рамках товарищеского турнира в Катаре, по причине высокой температуры. Также встречу пропустит полузащитник Роман Зобнин.

«Роман недавно перенес операцию, и мы решили не рисковать. Временно он переведен на индивидуальный режим подготовки», — сообщил глава медицинского департамента команды Михаил Вартапетов.

Матч «Спартак» - «Ростов» начнется в 20:00 по московскому времени.