21 января 2019, 17:03

Бывший защитник «Ливерпуля», «Челси» и сборной Англии Глен Джонсон объявил о завершении карьеры. На данный момент футболисту 34 года.

Последним клубом Джонсона был «Сток Сити», который он покинул по окончании прошлого сезона.