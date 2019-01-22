Рабьо направил жалобу в комитет Лиги из-за перевода в дубль ПСЖ

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо направил жалобу в комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) на действия столичного клуба.
Вчера стало известно о том, что руководство ПСЖ решило перевести хавбека в дубль после того, как игрок несколько раз отказался продлевать контракт с парижанами.
Рабьо утверждает, что действия ПСЖ противоречат уставу профессионального футболиста, согласно которому игрок может быть отстранён от основной команды только временно и «исключительно по спортивному принципу».
Напомним, в услугах Рабьо всерьёз заинтересована «Барселона».
55 млн → зенит
вот и весь паззл.
55 млн → зенит
вот и весь паззл.