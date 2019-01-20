Трансферные секреты центрфорвардов

вчера, 10:00

Самый дорогой переход в истории знают все. Но многие ли назовут топ-10 центрфорвардов по цене? «Соккер.ру» подмечает любопытную особенность трансферного мира.

Часто форвардов ценили дороже игроков других линий. Или футболистов атаки в широком смысле. Первый, за кого заплатили 10 000 фунтов – Дэвид Джек, играл инсайда в дни, когда на поле было пять нападающих.

Первый, за которого отдали более 100 тысяч в фунтах – испанец Луис Суарес, являлся хавбеком, но не разрушителем. Стартовый миллион заплатили за нападающего из Италии Савольди. Кройф, Росси, Марадона, Баджо, Папен, Виалли и Роналдо ставили рекорды своих эпох. Каждый из них играл в атаке.

Ширер, Вьери, Креспо были в разные годы самыми дорогими игроками в истории футбола, но каждый выступал в нападении, причем именно в центре. Затем наступила пора плеймейкеров – хавбеки Фигу, Зидан и Кака били мировые рекорды, а им на смену пришли крайние форварды.

Из пяти последних мировых рекордов по цене – от Роналду и Бэйла до Мбаппе и Неймара, четверо представляют фланги атаки, только Погба из середины поля. Получается, цены на центральных нападающих словно «заморозили». Тем интереснее узнать, кто в числе рекордсменов и стоят ли форварды своих денег?

12. Кристиан Бентеке (46.5 млн евро)

Неудачное подписание за большие деньги. До переходов Салаха, Алиссона, Ван Дейка и Кейта именно бельгиец был самым дорогим у «Ливерпуля». Бентеке провел один сезон, забил 9 мячей в 29 матчах АПЛ – после Суареса смотрелся нелепо. Зато «Кристал Пэлас» отдал за Кристиана около 35 млн евро вместе с бонусами. Плюс центральных нападающих – высокая ликвидность.

Выигранных с «Ливерпулем» трофеев: ни одного.

11. Александр Ляказетт (53 млн евро)

Забил 27 мячей, пока выходит по 2 миллиона за гол. Трансфер Александра лишь чуточку дороже, чем переход Буффона в «Ювентус» - хотя расстояние между сделками в 16 лет. Удивительное открытие. Тем более, с учетом инфляции переход Джанлуиджи весомее.

Выигранных с «Арсеналом» трофеев: один.

10. Эрнан Креспо (56.81 млн евро)

Креспо был настолько хорош в «Парме» - 28 и 26 голов в последних сезонах, что в Риме решились поставить мировой рекорд. Заплатили в пересчете на современные деньги 56.81 млн евро. В «Лацио» поначалу не пожалели, ведь с Креспо выиграли Суперкубок Италии, но затем начались ошибки в трансферах, финансовые проблемы – Эрнан ушел в «Интер» за 26 млн евро плюс Бернардо Корради.

Выигранных с «Лацио» трофеев: один.

9. Фернандо Торрес (58.5 млн евро)

В «Челси» Фернандо выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также стал обладателем Кубка Англии. Но трофеи не отменят деградацию нападающего, который после рекордного перехода в «Челси» боролся с неожиданно нагрянувшей голевой засухой. В «Ливерпуле» был легче у чужих ворот, хотя в Лондоне всегда пахал – в предпоследнем сезоне провел 64 поединка, не «сачковал». Но ураганом и лидером не стал…

Выигранных с «Челси» трофеев: три.

8. Пьер-Эмерик Обамеянг (63.75 млн евро)

А вот и цены нового времени подоспели. Впрочем, Обамеянг доказал в заочном сопротивлении с Левандовски, насколько хорош. Сейчас юные футболисты, которые не прошли через испытания, оставленные позади уроженцем Франции, могут стоить примерно столько же. Пьер-Эмерик в «Арсенале» за год забил 24 гола в АПЛ и еще 2 добавил в других турнирах. Силен, уместен, помогает – оправданная трата, хотя за трофеи зацепиться пока не сумел.

Выигранных с «Арсеналом» трофеев: ни одного.

7. Эдинсон Кавани (64.5 млн евро)

Великолепный опытный мастер, для которого словно специально создавали преграды в Париже. Играл в одной команде с Ибрагимовичем, затем подсунули Неймара и Мбаппе. Но Кавани невероятно стабилен и полезен, даже если в глубине души не до конца счастлив в ПСЖ . Лучший снайпер в истории парижского клуба, на секундочку – доберется до 200-го мяча.

Выигранных с ПСЖ трофеев: восемнадцать.

6. Альваро Мората (66 млн евро)

Говорят, воспитанник «Реала» согласовал контракт с «Атлетико». Снова будет конкурировать с соседом в списке и попробует помочь Симеоне и Гризманну? В «Челси» тоже думали о голах, когда отдавали за нападающего «Реала» шальные деньги. Но двойня у девушки Альваро родилась, а дублями стрелять не начал. В компании с Торресом или Шевченко – не заиграл за «Челси», команду не изменил.

Выигранных с «Челси» трофеев: один.

5. Диего Коста (66 млн евро)

Конте не угодил явно не в футбольном плане, ведь дикий бразилец с испанским паспортом в первых трех сезонах за «Челси» забивал достаточно. Подходит под тактику и стиль игры, рубился со злостью и не смотрел в зеркало, где можно увидеть человека, которому около двухсот лет. А если без шуток, то «Атлетико» просчитался, вернув Косту за огромные деньги. Казалось, что это идеальная сделка, но запал вышел…

Выигранных с «Атлетико» трофеев (после возвращения): два.

4. Златан Ибрагимович (69.5 млн евро)

Ибрагимович – четвертый центрфорвард по цене в истории футбола. И больше всех за него заплатил клуб, который в итоге пожалел. Фактически «Барселона» передала «Интеру» ключи от комнаты, в которой стоял кубок чемпионов – обмен Это’О на Ибрагимовича с доплатой помог создать сильную команду, а Гвардиоле добавил головной боли. Не сошлись со Златаном, и хотя забил в 45 матчах 21 мяч и выиграл 5 трофеев, было некомфортно в тени Месси – уехал обратно в Италию.

Выигранных с «Барселоной» трофеев: пять.

3. Луис Суарес (81.72 млн евро)

Луис сформировал великое трио с Неймаром и Месси, в 2015 году Лигу чемпионов выиграли ярко и заслуженно. Суарес забил за карьеру свыше 400 мячей, а если задержится в «Барселоне» на пару лет – доберется до 200-го мяча в этой команде. Результативный нападающий, раздает пасы, собрал 12 трофеев. На своем месте, хотя стареет. Если не поможет «Барселоне» в ЛЧ этой весной, ему начнут искать замену.

Выигранных с «Барселоной» трофеев: двенадцать.

2. Ромелу Лукаку (84.7 млн евро)

Второй по цене нападающий мира умеет промазать. Причем если у Златана или Суареса их промахи не запоминаются, то бельгийцу не повезло – забил в первом сезоне 27 мячей, но все помнят о цене и думают, что этого мало. МЮ сейчас оживляет Рэшфорд, а Лукаку может сменить клуб летом. Его агентом был Райола, но Ромелу нашел себе других представителей и они тоже мечтают о комиссионных.

Выигранных с «Манчестер Юнайтед» трофеев: ни одного.

1. Гонсало Игуаин (90 млн евро)

Стал мемом, а ведь это самый дорогой центральный нападающий в истории футбола! Но Роналду был категорически против работы с ним на одном поле. Согласился играть с Манджукичем и Дибалой, но Гонсало отправили в аренду в «Милан», а теперь он будет в аренде в «Челси». Игуаин, чтоб вы знали, на пятом месте по голам в топ-5 с 2007 года – после Месси, Роналду, Кавани и Ибрагимовича, но репутация идет впереди форварда.

Выигранных с «Ювентусом» трофеев: четыре.

Не случайно в каждом случае указывали, сколько дорогой центральный форвард выиграл трофеев. Как показывает практика, когда клуб меняет хавбек, как Зидан – может подтащить команду к 6 трофеям. Когда приходит Роналду, то речь уже о 15 кубках.

А центральные форварды часто являются фигурами зависимыми. Игуаин не завоевал для «Ювентуса» победу в ЛЧ , как не смог завоевать ее для «Реала». Лукаку не сделал МЮ первым в АПЛ . Центральные нападающие хороши, когда забивают. И как только Диего Коста перестал радовать Симеоне – ищут замену.

Конечно, в первой десятке есть легенды, как Суарес, Ибрагимович или Кавани, у которых много лет нет проблем с результативностью. Но в этом списке один выиграл ЛЧ – тот, кто опирался на голы друга Месси. А десятый по стоимости перехода центрфорвард в истории заметно уступает самим дорогим вратарям и центрбекам.

С другой стороны, настанет и их время. Когда Кейн сменит клуб – поставит абсолютный рекорд для своего амплуа. Икарди будет в первой пятерке, если покинет «Интер». Ведь раньше был мир футбола, в котором из 13 «Золотых мячей» до первой победы Роналду сразу 5 достались центральным нападающим, а теперь у них нет побед 11 лет.

Уникальный отрезок в истории футбола. Никогда центральные форварды не оценивались так низко, и никогда от них не требовалось играть настолько композиционно сложно, как Суарес, Фирмино, Гризманн, когда на острие в атаке, Жезус, Агуэро или тот же Икарди. Но все названные по трансферной стоимости легко могут уступить Салаху, Дибале и уже уступали Коутиньо или Дембеле.

Зато теперь вы знаете, что за центральных нападающих обычно платят большие, но не космические деньги. Высок риск, что не заиграет даже большой мастер. Представители этой профессии прямо зависят от готовности команды. Из представленной дюжины восемь человек точно не заиграли на невероятном уровне и не стали лидерами и легендами тех клубов, что платили за них шальные деньги.

По форвардам «Арсенала» пока выводы делать рано, но стопроцентное попадание только с двумя уругвайцами – Суаресом и Кавани. Центральный нападающий как вишенка на торте – приятно, когда есть, но и без нее десерт возможен. Особенно если за вишенку просят 350 млн евро, как за Кейна – стоимость целого чемпионского торта.