Челлендж десятилетия: 2009 vs 2019. Принимайте вызов! 

Футболисты и футбольные клубы принимают участие в челлендже, который проверяет, что изменилось за последнее десятилетие. «Соккер.ру» нырнул в соцсети за интересными постами.

Начать с Императора – не такая уж плохая идея. Посмотрим-посмотрим, что изменилось у Франческо Тотти за 10 лет? Кажется, все то же самое – фирменная поза и ореол обожания, только костюмчик пришлось сменить.

Мадридский «Реал» показал, какой путь проделали за это время Марсело и Серхио Рамос. Можно было еще клубный музей запечатлеть, где в промежутке между 2009-м и 2019-м добавилось четыре Кубка чемпионов.

Габриэль Жезус показал, как изменился за десять лет. Да вроде бы тот же самый пацан. Разве что растительность на лице образовалась.

У Неймара та же самая история.

А Поль Погба по-прежнему в футболке «Манчестер Юнайтед», словно и не было этой четырехлетней отлучки в «Ювентус», где француз стал мужчиной и сильным футболистом.

Месси и Роналду лично не приняли участия в челлендже, но нашлись добрые люди, которые «запилили» фотографии с ними.

Pasan los años y este par de genios siguen siendo amos y señores del planeta fútbol. No es fácil mantenerse tanto tiempo en la élite del fútbol, podemos decir con orgullo que vivimos en la época de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. No los compares, disfrútalos #10YearsChallenge pic.twitter.com/NfTIhrMfOq — LaPelotona.com (@Lapelotonafut) 15 января 2019 г.

А вот и Килиан Мбаппе.

10-year-old Kylian Mbappé couldn't have dreamed of being where he is now...



⭐️🌟⭐️#10yearchallenge pic.twitter.com/6PuevMBkUS — Football on BT Sport (@btsportfootball) 16 января 2019 г.

Одноклубник Килиана Мбаппе, который годится ему в отцы.

Джорджо Кьеллини сопроводил свой пост текстом: «За десять лет в моей жизни многое изменилось, но цвета футболки остаются прежними».

«Монако» сделал главным героем челленджа своего тренера Анри. Десять лет назад Тьерри еще выступал за «Барселону» и жал руку сегодняшнему имениннику Гвардиоле. Поздравляем Хосепа!

Заметили перемены в этих каталонских ребятах?

А в Диего Косте?

Не остаются в стороне и российские клубы и футболисты. «Рубин» показал, как молодеет Цезарь Навас.

#10yearchallenge



Сезон 2009 – первый для Цезаря Наваса в составе нашей команды, которую, спустя 10 лет, он выводит на поле с капитанской повязкой!❤️💚 pic.twitter.com/roDvHxXuMk — «Рубин» Казань (@fcrk) 16 января 2019 г.

«Локомотив» поленился выкладывать две фотографии, но мы поняли: Гильерме и Юрий Семин десять лет назад уже работали вместе.

Куда мощнее получилось у экс-вратаря железнодорожников, который запечатлен на фото со своим сыном, который тоже носит вратарские перчатки.

Конечно, помимо прочего, такой челлендж предоставляет богатейшие возможности для троллей. Причем не стесняются троллить даже на высшем уровне. Так, дортмундская «Боруссия» напомнила нам кое-что о «РБ Лейпциг» и его истории.

Впрочем, у SMM-тружеников «Лейпцига» вагон самоиронии, и они сами шутят над своим клубом в похожем ключе.

Кое-что о персональных фанатах Криштиану Роналду.

Гарет Бэйл. Вся суть в одной картинке.

А вот у лондонского «Арсенала» - стабильность.

Чего не скажешь о личной жизни супруги Мауро Икарди Ванды Нары. Десять лет назад она тоже была супругой, но всего лишь друга Мауро Икарди – Макси Лопеса. Во всех смыслах удачные перемены для Ванды: новый муж моложе, голов в Серии A забивает больше, зарплата у него выше.

Зато Рио Фердинанд не скромничает: «Как хорошее вино», - это он о себе любимом.

Но вообще это только видимая часть айсберга, на просторах социальных сетей по хештегу #10yearchallenge и #10yearschallenge миллионы фотографий. Обычные снимки даже смотреть надоедает, но потом раз – и попадется такой шедевр, как у Кристиана Бентеке.