«Лидс» предлагает за Зе Луиша 12 миллионов евро

«Лидс» заинтересован в услугах нападающего «Спартака» Зе Луиша. «Павлины» готовы заплатить за форварда 12 миллионов евро. Однако «Спартак» не планирует расставаться с футболистом за эту сумму.
Напомним, что прошлой зимой Зе Луиш отказался от переезда в Англию, где им интересовался «Брайтон».
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Поленья в Ватутинках :)
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Поленья в Ватутинках :)
«Павлины» готовы заплатить за форварда 12 миллионов евро. Однако, «Спартак» не планирует расставаться с футболистом за эту сумму.
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Цена за полено и запросы свиней растут как на дрожжах! )))
«Павлины» готовы заплатить за форварда 12 миллионов евро. Однако, «Спартак» не планирует расставаться с футболистом за эту сумму.
=======================================
Цена за полено и запросы свиней растут как на дрожжах! )))