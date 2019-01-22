«Лидс» предлагает за Зе Луиша 12 миллионов евро

22 января 2019, 19:24

«Лидс» заинтересован в услугах нападающего «Спартака» Зе Луиша. «Павлины» готовы заплатить за форварда 12 миллионов евро. Однако «Спартак» не планирует расставаться с футболистом за эту сумму.

Напомним, что прошлой зимой Зе Луиш отказался от переезда в Англию, где им интересовался «Брайтон».