«Лидс» предлагает за Зе Луиша 12 миллионов евро

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 90’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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«Лидс» предлагает за Зе Луиша 12 миллионов евро

22 января 2019, 19:24

«Лидс» заинтересован в услугах нападающего «Спартака» Зе Луиша. «Павлины» готовы заплатить за форварда 12 миллионов евро. Однако «Спартак» не планирует расставаться с футболистом за эту сумму.

Напомним, что прошлой зимой Зе Луиш отказался от переезда в Англию, где им интересовался «Брайтон».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   161 / 808
23 января в 04:40
Пускай англитосы 20 предложат и тог да можно будет задуматься о продаже Зе на мой взгляд.
ziborock
ziborock ответил parallels
   23 / 808
23 января в 01:35
ухахахахахаааааааа! главное, что хряки повелись 😅
А чего ты хоть повелся?!)))
Portsmouth
Portsmouth
23 января в 00:06
Бред!
dalex83
dalex83
   514 / 808
22 января в 22:48
Продать не думая...
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   115 / 808
22 января в 22:32
Федун решил всех зулусов продать? А с кем будет новые антирекорды ставить в еврокубках?
mat73
mat73
   583 / 808
22 января в 22:29
Же Луиш подожди, вот выиграем золото-19, ценник на тебя подрастет!
KURUM
KURUM
   343 / 808
22 января в 22:28
За такие бабки надо еще кутепова добавить..
parallels
parallels
   9 / 808
22 января в 21:59
ухахахахахаааааааа! главное, что хряки повелись 😅
Miaf
Miaf
   38 / 808
22 января в 21:50
Нельзя Зе отдавать, не в коем случае.
95-shishani-95
95-shishani-95
   113 / 808
22 января в 21:27
Это будет большим шагом вперёд для его карьеры! Чемпионшип лучше, чем продажный РПЛ
Гром 222
Гром 222 ответил МКС
   403 / 808
22 января в 21:25
Какой игрой
youtomee
youtomee
   759 / 808
22 января в 20:30
да никуда он не уйдет, ему там никто как у нас платить не будет
ДСА
ДСА
   171 / 808
22 января в 20:16
Травмоопасный игрок
Alhunah
Alhunah
22 января в 20:12
Никого продавать не нужно, нечего переживать за деньги федуна
Jum13
Jum13 ответил makkie
   18 / 808
22 января в 20:05
В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге 14 матчей (из них 11 — в основном составе), в которых забил семь мячей и сделал семь голевых передач. ____________________________ Поленья в Ватутинках :)
Салоники и Лига Европы говорят об обратном )))
makkie
makkie ответил Jum13
   29 / 808
22 января в 20:02
«Галатасарай» хочет купить у «Спартака» Адриано за 6 млн евро, а москвичи хотят 10 «Павлины» готовы заплатить за форварда 12 миллионов евро. Однако, «Спартак» не планирует расставаться с футболистом за эту сумму. ======================================= Цена за полено и запросы свиней растут как на дрожжах! )))
В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге 14 матчей (из них 11 — в основном составе), в которых забил семь мячей и сделал семь голевых передач.
____________________________

Поленья в Ватутинках :)
МКС
МКС
   30 / 808
22 января в 19:58
Головин зараза своей игрой все ценники посбивал.
Фата лист
Фата лист
   430 / 808
22 января в 19:57
За 12 млн нужно продавать, только сразу нужно замену купить. Например, Азмуна у Бердыева забрать, Рубин сейчас никого в команде не держит, продаются все.
LOpp
LOpp
   5 / 808
22 января в 19:46
За 12 можно продать.
Jum13
Jum13
   18 / 808
22 января в 19:45
«Галатасарай» хочет купить у «Спартака» Адриано за 6 млн евро, а москвичи хотят 10

«Павлины» готовы заплатить за форварда 12 миллионов евро. Однако, «Спартак» не планирует расставаться с футболистом за эту сумму.

=======================================

Цена за полено и запросы свиней растут как на дрожжах! )))
Tommy Lee
Tommy Lee
   263 / 808
22 января в 19:40
Да руководство Спартака прыгать и визжать должно от радости, что за это бревно столько предлагают.
makkie
makkie
   29 / 808
22 января в 19:37
Зе Луиш конечно здоровый от природы футболист, но его преследуют постоянный мелкие болячки... как он будет играть в силовой АПЛ неясно?
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