ПСЖ потерял интерес к Паредесу

22 января 2019, 17:31

ПСЖ больше не интересуется полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом. Парижане решили переключить свое внимание на хавбека «Эвертона» Идрисса Гейе.

Напомним, что действующий контракт Гейе с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года.