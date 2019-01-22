Менди включен в заявку «Манчестер Сити» на кубковый матч

22 января 2019, 20:50

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди восстановился после травмы и готов помочь команде в матче Кубка английской Лиги против «Бёртон Альбион».

Футболист включен в заявку команды на предстоящий поединок, который состоится в среду, 23 января.