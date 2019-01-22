Вчера партнеры, сегодня соперники

вчера, 12:30

Футбольная судьба непредсказуема, и часто так бывает, что вчерашние одноклубники оказываются по разные стороны принципиального противостояния. «Соккер.ру» - о таких случаях.

«Реал» vs «Барселона»

Лука Модрич и Гарет Бэйл («Реал») vs Кевин-Принс Боатенг («Барселона») играли вместе за «Тоттенхэм»

«Реал» и «Барселона» настолько разные, что даже футболистов приглашают с разной родословной, поэтому пересечения не так уж часты. Впрочем, это не удивительно, если задуматься: гранды поделили сферы влияния в футбольном мире, друзья одних хуже идут на контакт с другими, чтобы не испортить отношения. Но вместе с неоднозначным трансфером Кевина-Принса Боатенга интересующий нас сюжет между «Реалом» и «Барселоной» все-таки появился. Летом 2007 года 17-летний Бэйл и 20-летний Боатенг стали «шпорами», через год к ним присоединился Лука Модрич. В мартовском Эль Класико бывшие партнеры по «Тоттенхэму» могут сыграть друг против друга.

«Реал» vs «Атлетико»

Тибо Куртуа («Реал») vs Филипе Луис и Диего Коста («Атлетико») играли вместе в «Челси»

Чего уж там, Куртуа играл с Луисом и Костой (да и не только с ними) непосредственно в «Атлетико», но это противоречит условиям задания: нынешние соперники должны были играть вместе в каком-то нейтральном клубе. Бельгийский вратарь «Реала» и два бразильца из «Атлетико» поехали в «Челси», а потом все вернулись в Мадрид, только если Коста и Луис сохранили верность «матрасникам», то Куртуа прошедшим летом присоединился к «сливочным». А ведь в Лондоне, наверное, держались вместе.

«Манчестер Юнайтед» vs «Манчестер Сити»

Давид Де Хеа ( МЮ ) и Серхио Агуэро («Ман Сити») играли вместе в «Атлетико»

Ромелу Лукаку ( МЮ ) vs Джон Стоунз («Ман Сити») играли вместе в «Эвертоне»

Андер Эррера ( МЮ ) и Эмерик Ляпорт («Ман Сити») играли вместе в «Атлетике»

Много любопытных пересечений между двумя манчестерскими клубами. Давид Де Хеа и Серхио Агуэро играли вместе еще за «досимеоновский» «Атлетико», в 2010 году они вместе праздновали победу в Лиге Европы и завоевание Суперкубка УЕФА . Пять лет бились бок о бок, выступая за «матрасников», а в 2011-м синхронно уехали из Мадрида в Манчестер, только в разные команды. И вот уже почти восемь лет Давид и Серхио – соперники. Две другие пары бывших одноклубников пока не могут похвастаться такой же продолжительной и насыщенной историей взаимоотношений сначала в качестве товарищей, а позже – в роли соперников. Хотя, из песни слов не выкинешь: Лукаку и Стоунз вместе бились за «Эвертон», а Эррера и Ляпорт играли за клуб, куда не так-то просто попасть – нужно быть баском по крови.

«Манчестер Юнайтед» vs «Ливерпуль»

Дэниэл Старридж («Ливерпуль») vs Хуан Мата и Неманья Матич ( МЮ ) вместе играли за «Челси»

Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль») vs Алексис Санчес ( МЮ ) вместе играли за «Арсенал»

Многие по-прежнему котируют Северо-западное дерби выше, чем манкунианское или мерсисайдское противостояние, поэтому сталкиваем лбами МЮ и «Ливерпуль». Мате, Матичу и Старриджу есть что вспомнить о временах, проведенных в «Челси». Если говорить о Хуане и Старридже, то они еще и Лигу чемпионов выигрывали вместе, такое и вовсе не забывается. Алекс Окслейд-Чемберлен и Алексис Санчес тоже брали трофей – Кубок Англии. Много раз! Сделали это в «Арсенале» под чутким руководством Арсена Венгера, а теперь один залечивает травму в Ливерпуле, а второй пытается прийти в себя в Манчестере.

«Арсенал» vs «Тоттенхэм»

Штефан Лихтштайнер («Арсенал») vs Фернандо Льоренте («Тоттенхэм») играли вместе за «Ювентус»

Бернд Лено («Арсенал») и Хын-Мин Сон («Тоттенхэм») играли вместе за «Байер»

Александр Ляказетт («Арсенал») и Уго Льорис («Тоттенхэм») играли вместе за «Лион»

Пути футбольные неисповедимы. В Северном Лондоне по разные стороны баррикад есть бывшие напарники из итальянского, немецкого и французского клубов. Уго Льорис застал молодого Ляказетта в «Лионе», французы оказались в «Тоттенхэме» и «Арсенале» с разницей в пять лет, но это ничего не меняет. Вратарь Бернд Викторович Лено, чьи родители из советских немцев (до репатриации жили в Анапе), праздновал голы Сона в «Байере», а в этом сезоне уже видел, как экс-напарник забивает в ворота нынешней команды (ворота «Арсенала» в матче Кубка Лиги защищал Петр Чех). Льоренте и Лихтштайнер – чемпионы Италии в составе «Ювентуса», а в 2015-м они добрались со «Старой Синьорой» до финала Лиги чемпионов, чтобы там проиграть «Барселоне».

«Ювентус» vs «Интер»

Войцех Щесны, Мехди Бенатиа и Миралем Пьянич («Ювентус») vs Раджа Наингголан («Интер») играли вместе за «Рому»

Федерико Бернардески и Хуан Куадрадо («Ювентус») и Борха Валеро («Интер») играли вместе за «Фиорентину»

Марио Манджукич («Ювентус») и Жоао Миранда («Интер») играли вместе за «Атлетико»

Между соперниками по Дерби Италии достаточно пересечений. Нынешние «бьянконери» и «нерадзурри» играли вместе в Риме, Флоренции и Мадриде. Марио Манджукич и Жоао Миранда четыре года назад обыграли «Реал» в мадридском дерби со счетом 4:0. Один из мячей забил хорватский форвард, а в составе «Королевского клуба» играли его нынешние партнеры по «Юве» - Сами Хедира и Криштиану Роналду. Это уже к разговору о том, как бывшие соперники становятся напарниками.