Вчера партнеры, сегодня соперники

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Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 17 9.7 1.11
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Ним -:-  Анже - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб НантНант - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вири-ШатийонВири-Шатийон -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МариньянМариньян -:- Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БержеракБержерак -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Приве Сен-Илер (Сен-Приве-Сен-Мемен)Сен-Приве Сен-Илер -:- Логотип футбольный клуб РеннРенн - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней - - -
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
Матч перенесен Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 1:1 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Металац ГМ (Горни-Милановац)Металац ГМ - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб КошицеКошице - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БишофсвердерБишофсвердер -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт НортхаймАйнтрахт Нортхайм - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб ЛьвовЛьвов - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Бродарац (Нови-Београд)Бродарац - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
сегодня Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок -:- Логотип футбольный клуб Похрони (Жьяр-над-Гроном)Похрони - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рудар Пл (Плевля)Рудар Пл -:- Логотип футбольный клуб ДобДоб - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп -:- Логотип футбольный клуб Сталь Сталёва-ВоляСталь Сталёва-Воля - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб КршкоКршко - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен -:- Логотип футбольный клуб НьиредьхазаНьиредьхаза - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб Радник СесветеРадник Сесвете - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо ЧБ (Ческе-Будеевице)Динамо ЧБ -:- Логотип футбольный клуб Славой Вышеград (Прага)Славой Вышеград - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб НецечаНецеча -:- Логотип футбольный клуб Грыф ВейхеровоГрыф Вейхерово - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрабрандБрабранд -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Гр (Грудац)Олимпия Гр - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе -:- Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Шкупи (Скопье)Шкупи - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб Славой ТребишовСлавой Требишов - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб МТЕ (Будапешт)МТЕ - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия-2 Д (Дортмунд)Боруссия-2 Д -:- Логотип футбольный клуб РВ ЭссенРВ Эссен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВиОн (Злате-Моравце)ВиОн -:- Логотип футбольный клуб КомарноКомарно - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ПашингПашинг - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ВадуцВадуц - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эльверсберг (Саарбрюкен)Эльверсберг -:- Логотип футбольный клуб Алемания (Аахен)Алемания - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрауАрау -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла -:- Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Вухан Залл (Ухань)Вухан Залл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб ШаффхаузенШаффхаузен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хибернианс (Паола)Хибернианс -:- Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Винер-НойштадтВинер-Нойштадт - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КрайКрай -:- Логотип футбольный клуб Ваттеншайд 09 (Бохум)Ваттеншайд 09 - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морлаутерн (Кайзерслаутерн)Морлаутерн -:- Логотип футбольный клуб ХомбургХомбург - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бабельсберг 03Бабельсберг 03 -:- Логотип футбольный клуб КФК ГертаКФК Герта - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асториа (Уоллдорф)Асториа -:- Логотип футбольный клуб Арминия ЛюдвигшафенАрминия Людвигшафен - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛакенвалдЛакенвалд -:- Логотип футбольный клуб Герта-2 (Берлин)Герта-2 - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн Киль 2Хольштайн Киль 2 -:- Логотип футбольный клуб Бармбек-Уленхорст (Гамбург)Бармбек-Уленхорст - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Германия РатГермания Рат -:- Логотип футбольный клуб ВуппертальВупперталь - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гамбург-2Гамбург-2 -:- Логотип футбольный клуб Ниндорфер ТСВ (Гамбург)Ниндорфер ТСВ - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
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Вчера партнеры, сегодня соперники

вчера, 12:30
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Бэйл Гарет
Бэйл Гарет
Полузащитник
Санчес Алексис
Санчес Алексис
Нападающий
Де Хеа Давид
Де Хеа Давид
Вратарь

Футбольная судьба непредсказуема, и часто так бывает, что вчерашние одноклубники оказываются по разные стороны принципиального противостояния. «Соккер.ру» - о таких случаях.

«Реал» vs «Барселона»

Лука Модрич и Гарет Бэйл («Реал») vs Кевин-Принс Боатенг («Барселона») играли вместе за «Тоттенхэм»

«Реал» и «Барселона» настолько разные, что даже футболистов приглашают с разной родословной, поэтому пересечения не так уж часты. Впрочем, это не удивительно, если задуматься: гранды поделили сферы влияния в футбольном мире, друзья одних хуже идут на контакт с другими, чтобы не испортить отношения. Но вместе с неоднозначным трансфером Кевина-Принса Боатенга интересующий нас сюжет между «Реалом» и «Барселоной» все-таки появился. Летом 2007 года 17-летний Бэйл и 20-летний Боатенг стали «шпорами», через год к ним присоединился Лука Модрич. В мартовском Эль Класико бывшие партнеры по «Тоттенхэму» могут сыграть друг против друга.

«Реал» vs «Атлетико»

Тибо Куртуа («Реал») vs Филипе Луис и Диего Коста («Атлетико») играли вместе в «Челси»

Чего уж там, Куртуа играл с Луисом и Костой (да и не только с ними) непосредственно в «Атлетико», но это противоречит условиям задания: нынешние соперники должны были играть вместе в каком-то нейтральном клубе. Бельгийский вратарь «Реала» и два бразильца из «Атлетико» поехали в «Челси», а потом все вернулись в Мадрид, только если Коста и Луис сохранили верность «матрасникам», то Куртуа прошедшим летом присоединился к «сливочным». А ведь в Лондоне, наверное, держались вместе. 

«Манчестер Юнайтед» vs «Манчестер Сити»

Давид Де Хеа (МЮ) и Серхио Агуэро («Ман Сити») играли вместе в «Атлетико»
Ромелу Лукаку (МЮ) vs Джон Стоунз («Ман Сити») играли вместе в «Эвертоне»
Андер Эррера (МЮ) и Эмерик Ляпорт («Ман Сити») играли вместе в «Атлетике»

Много любопытных пересечений между двумя манчестерскими клубами. Давид Де Хеа и Серхио Агуэро играли вместе еще за «досимеоновский» «Атлетико», в 2010 году они вместе праздновали победу в Лиге Европы и завоевание Суперкубка УЕФА. Пять лет бились бок о бок, выступая за «матрасников», а в 2011-м синхронно уехали из Мадрида в Манчестер, только в разные команды. И вот уже почти восемь лет Давид и Серхио – соперники. Две другие пары бывших одноклубников пока не могут похвастаться такой же продолжительной и насыщенной историей взаимоотношений сначала в качестве товарищей, а позже – в роли соперников. Хотя, из песни слов не выкинешь: Лукаку и Стоунз вместе бились за «Эвертон», а Эррера и Ляпорт играли за клуб, куда не так-то просто попасть – нужно быть баском по крови. 

«Манчестер Юнайтед» vs «Ливерпуль»

Дэниэл Старридж («Ливерпуль») vs Хуан Мата и Неманья Матич (МЮ) вместе играли за «Челси»
Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль») vs Алексис Санчес (МЮ) вместе играли за «Арсенал»

Многие по-прежнему котируют Северо-западное дерби выше, чем манкунианское или мерсисайдское противостояние, поэтому сталкиваем лбами МЮ и «Ливерпуль». Мате, Матичу и Старриджу есть что вспомнить о временах, проведенных в «Челси». Если говорить о Хуане и Старридже, то они еще и Лигу чемпионов выигрывали вместе, такое и вовсе не забывается. Алекс Окслейд-Чемберлен и Алексис Санчес тоже брали трофей – Кубок Англии. Много раз! Сделали это в «Арсенале» под чутким руководством Арсена Венгера, а теперь один залечивает травму в Ливерпуле, а второй пытается прийти в себя в Манчестере.

«Арсенал» vs «Тоттенхэм»

Штефан Лихтштайнер («Арсенал») vs Фернандо Льоренте («Тоттенхэм») играли вместе за «Ювентус»
Бернд Лено («Арсенал») и Хын-Мин Сон («Тоттенхэм») играли вместе за «Байер»
Александр Ляказетт («Арсенал») и Уго Льорис («Тоттенхэм») играли вместе за «Лион»

Пути футбольные неисповедимы. В Северном Лондоне по разные стороны баррикад есть бывшие напарники из итальянского, немецкого и французского клубов. Уго Льорис застал молодого Ляказетта в «Лионе», французы оказались в «Тоттенхэме» и «Арсенале» с разницей в пять лет, но это ничего не меняет. Вратарь Бернд Викторович Лено, чьи родители из советских немцев (до репатриации жили в Анапе), праздновал голы Сона в «Байере», а в этом сезоне уже видел, как экс-напарник забивает в ворота нынешней команды (ворота «Арсенала» в матче Кубка Лиги защищал Петр Чех). Льоренте и Лихтштайнер – чемпионы Италии в составе «Ювентуса», а в 2015-м они добрались со «Старой Синьорой» до финала Лиги чемпионов, чтобы там проиграть «Барселоне».

«Ювентус» vs «Интер»

Войцех Щесны, Мехди Бенатиа и Миралем Пьянич («Ювентус») vs Раджа Наингголан («Интер») играли вместе за «Рому»
Федерико Бернардески и Хуан Куадрадо («Ювентус») и Борха Валеро («Интер») играли вместе за «Фиорентину»
Марио Манджукич («Ювентус») и Жоао Миранда («Интер») играли вместе за «Атлетико»

Между соперниками по Дерби Италии достаточно пересечений. Нынешние «бьянконери» и «нерадзурри» играли вместе в Риме, Флоренции и Мадриде. Марио Манджукич и Жоао Миранда четыре года назад обыграли «Реал» в мадридском дерби со счетом 4:0. Один из мячей забил хорватский форвард, а в составе «Королевского клуба» играли его нынешние партнеры по «Юве» - Сами Хедира и Криштиану Роналду. Это уже к разговору о том, как бывшие соперники становятся напарниками.

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serset
serset
вчера в 18:08
из песни слов не выкинешь: Лукаку и Стоунз вместе бились за «Тоттенхэм»
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1096789/modrich-luka-yuventus
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   85 / 745
вчера в 14:19
Во всех лигах так!
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