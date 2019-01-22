Сон-Ен Ки получил травму в сборной и вернулся в расположение «Ньюкасла»

22 января 2019, 16:49

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Южной Кореи Сон-Ен Ки получил травму подколенного сухожилия во время матча за национальную команду на Кубке Азии. Степень серьезности повреждения не сообщается, но 29-летний игрок уже вернулся в расположение «сорок», где будет проходить реабилитацию. В текущем сезоне на счету Сон-Ен Ки 11 матчей в АПЛ .

Что касается сборной Южной Кореи, то она, одержав три «сухих» победы, вышла в плей-офф, а в 1/8 финала сражается с Бахрейном (на момент написания заметки корейцы ведут со счетом 1:0).