Источник: Де Йонг выбрал «Барселону»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, судя по всему, продолжит свою карьеру в «Барселоне».
Согласно информации источника, агент голландского хавбека уже связался с «Ювентусом», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», чтобы сообщить им о решении своего клиента перейти в «Барселону».
Предполагается, что сделка будет заключена сегодня, а сумма трансфера составит 75 млн евро, которые каталонский клуб, возможно, выплатит тремя частями.
Вчера стало известно о том, что де Йонг в течение двух дней должен будет сообщить о своём решении руководству «Аякса».
Сумма трансфера составит 75 млн евро + 11 млн в качестве бонусов. Игрок подпишет пятилетний контракт.
Сумма трансфера составит 75 млн евро + 11 млн в качестве бонусов. Игрок подпишет пятилетний контракт.
Нужна свежая кровь!!! Но кровь молодая!!!
Нужна свежая кровь!!! Но кровь молодая!!!
Надо де Лигт и ЦФ
Надо де Лигт и ЦФ