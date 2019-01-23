Источник: Де Йонг выбрал «Барселону»

23 января 2019, 04:50

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, судя по всему, продолжит свою карьеру в «Барселоне».

Согласно информации источника, агент голландского хавбека уже связался с «Ювентусом», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», чтобы сообщить им о решении своего клиента перейти в «Барселону».

Предполагается, что сделка будет заключена сегодня, а сумма трансфера составит 75 млн евро, которые каталонский клуб, возможно, выплатит тремя частями.

Вчера стало известно о том, что де Йонг в течение двух дней должен будет сообщить о своём решении руководству «Аякса».