Игуаин в четверг может сыграть за «Челси» против «Тоттенхэма»

23 января 2019, 01:59

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат «Ювентусу», уже сегодня может официально стать игроком «Челси».

По информации источника, три клуба согласовали между собой все детали трансфера, и этим утром аргентинец должен вылететь в Лондон на подписание контракта. Отмечается, что, если «Челси» успеет оформить сделку до полудня, то Игуаин сможет принять участие в ответном матче Кубка Лиги против «Тоттенхэма», который состоится в четверг.

Как утверждает источник, «Милан» согласился отпустить Игуаина после того, как достиг соглашения о покупке форварда «Дженоа» Кшыштофа Пёнтека за 35 млн евро.

Напомним, ранее переход Игуаина в «Челси» подтвердил голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.