Глава ФНЛ: «„Луч“ может сняться с чемпионата из-за долгов»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов выразил опасения, что владивостокский «Луч» может сняться с чемпионата.

У меня есть опасения по поводу того, что «Луч» может не доиграть до конца сезона, но давайте дождемся какого-то решения. Этим вопросом занимаемся и мы, и РФС , и губернатор Приморского края, и спонсоры: сейчас существуют неразрешимые проблемы, и все ищут решение, которое должно быть найдено до конца недели. Пока непонятно, каким оно будет, но позиция РФС и ФНЛ состоит в том, что необходимо сохранить команду. В настоящий момент ничего исключать нельзя, но могу вас заверить, что мы сделаем все для того, чтобы «Луч» все-таки остался на футбольной карте России.