Ганчаренко: «Ребята ужаснулись таким нагрузкам на сборах»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу в товарищеском матче с «Мольде» (2:1) на сборе в Испании.

Мне нравятся подобные матчи. Такие команды, как «Мольде», имеют хорошую организацию, играют агрессивно, компактно, оставляют мало зон. Нужно быстро принимать решения, чтобы ходил мяч. Также мне нравится, когда команда проявляет характер. В первом тайме мы тяжело двигались, держали в уме тот объем работы, который проделали. Когда потом «сбросили оковы», стали лучше двигаться, быстрее принимать решения. Мы наращивали давление и в конце концов сумели реализовать то преимущество, которое имели.

Как оценю сбор в целом? Как и всегда мы проделали большой объём работы, для многих это стало неожиданностью — в какой-то момент ребята ужаснулись таким нагрузкам и не верили, что можно играть по 90 минут после десяти дней занятий в двухразовом режиме (улыбается). Тем не менее сейчас они убедились в том, что это возможно.