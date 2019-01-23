Тренер Головина: «Мне отвратительны люди, которые радуются неудачам Саши»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал выступления хавбека во Франции.

Сейчас кто-то злорадствует над неудачами Головина в «Монако». Я иногда встречаю это и по телевизору, и в интернете. К сожалению, у нас такие люди, свобода слова… Есть те, кто реально его поддерживает, переживает за Сашу всей душой, а бывает, что радуются неудачам и хлопают в ладоши. Таких людей я вообще не понимаю и не воспринимаю, они мне отвратительны. Их меньше, но почему-то они заметнее.



У Саши очень хорошие родители, они его постоянно поддерживают. К нему ведь приезжал Слуцкий, Черчесов, так что Головин не останется без поддержки. Все понимают, что ему это нужно. В «Монако» это тоже знают, я читал, что тренер о нём очень хорошо отзывался. В «Монако» на него рассчитывают. Если бы это было не так, то давно уже искали бы для него другие варианты.