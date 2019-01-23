Тренер Головина: «Мне отвратительны люди, которые радуются неудачам Саши»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал выступления хавбека во Франции.
Сейчас кто-то злорадствует над неудачами Головина в «Монако». Я иногда встречаю это и по телевизору, и в интернете. К сожалению, у нас такие люди, свобода слова… Есть те, кто реально его поддерживает, переживает за Сашу всей душой, а бывает, что радуются неудачам и хлопают в ладоши. Таких людей я вообще не понимаю и не воспринимаю, они мне отвратительны. Их меньше, но почему-то они заметнее.
У Саши очень хорошие родители, они его постоянно поддерживают. К нему ведь приезжал Слуцкий, Черчесов, так что Головин не останется без поддержки. Все понимают, что ему это нужно. В «Монако» это тоже знают, я читал, что тренер о нём очень хорошо отзывался. В «Монако» на него рассчитывают. Если бы это было не так, то давно уже искали бы для него другие варианты.
- это не люди, это пупсики.
- это не люди, это пупсики.
еще Петр ( armeec) и Макар Тайфун. Сам читал.
еще Петр ( armeec) и Макар Тайфун. Сам читал.
А это вот про грязные пасквили:
Т34
18.01.2019, 11:17
ответ пользователю viv (раскрыть)
У хряков может мозга и не прибавилось к тому, что было, а вот у кобыл его не было, нет и уже не будет.
Начни с себя
А это вот про грязные пасквили:
Т34
18.01.2019, 11:17
ответ пользователю viv (раскрыть)
У хряков может мозга и не прибавилось к тому, что было, а вот у кобыл его не было, нет и уже не будет.
Начни с себя
а разве у вас есть игроки о которых можно сказать что то положительное ? Ну разве что Зобнин и заметь на него никогда никто не гонит.. остальное все шлак
а разве у вас есть игроки о которых можно сказать что то положительное ? Ну разве что Зобнин и заметь на него никогда никто не гонит.. остальное все шлак
Значит, воспринимает)))
Какие неудачи у Головина? Он играет, как может, не лучше, не хуже. Был нулевым, таковым и остался)
Значит, воспринимает)))
Какие неудачи у Головина? Он играет, как может, не лучше, не хуже. Был нулевым, таковым и остался)
соперника. Я уже говорил, что у меня друг, с которым мы вместе уже более 30 лет, поклонник Спартака . Мы подкалываем друг друга, но чаще сравниваем современный футбол с временем. Ловчев и Шестернева,
Гришина и Логофета, Корнеева и Ярцева. И те времена нам больше нравятся . Откуда столько ненависти, грязи и негатива.? Я иногда поддаюсь на провокации, но в основном газпромовские. Кроме тебя можно общаться с морозом, Максом( makkie), да и пожалуй все . Среди наших тоже маловато интересных собеседников, в основном это зрелые люди
соперника. Я уже говорил, что у меня друг, с которым мы вместе уже более 30 лет, поклонник Спартака . Мы подкалываем друг друга, но чаще сравниваем современный футбол с временем. Ловчев и Шестернева,
Гришина и Логофета, Корнеева и Ярцева. И те времена нам больше нравятся . Откуда столько ненависти, грязи и негатива.? Я иногда поддаюсь на провокации, но в основном газпромовские. Кроме тебя можно общаться с морозом, Максом( makkie), да и пожалуй все . Среди наших тоже маловато интересных собеседников, в основном это зрелые люди
А вот ваши прям такие все идейные, говорят, Зенит исчезни, ЦСКА исчезни, была тут даже статья на главной "ЦСКА надо расформировать". Благодаря активным протестам армейского сообщества её снесли.
А вот ваши прям такие все идейные, говорят, Зенит исчезни, ЦСКА исчезни, была тут даже статья на главной "ЦСКА надо расформировать". Благодаря активным протестам армейского сообщества её снесли.
Открой свои комментарии и внимательно их почитай там, где есть тема о Спартаке и его игроках и посмотри, какие "чистые" у тебя комментарии.
Открой свои комментарии и внимательно их почитай там, где есть тема о Спартаке и его игроках и посмотри, какие "чистые" у тебя комментарии.