Тренер Головина: «Мне отвратительны люди, которые радуются неудачам Саши»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 79’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Тренер Головина: «Мне отвратительны люди, которые радуются неудачам Саши»

23 января 2019, 15:15

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал выступления хавбека во Франции.

Сейчас кто-то злорадствует над неудачами Головина в «Монако». Я иногда встречаю это и по телевизору, и в интернете. К сожалению, у нас такие люди, свобода слова… Есть те, кто реально его поддерживает, переживает за Сашу всей душой, а бывает, что радуются неудачам и хлопают в ладоши. Таких людей я вообще не понимаю и не воспринимаю, они мне отвратительны. Их меньше, но почему-то они заметнее.

У Саши очень хорошие родители, они его постоянно поддерживают. К нему ведь приезжал Слуцкий, Черчесов, так что Головин не останется без поддержки. Все понимают, что ему это нужно. В «Монако» это тоже знают, я читал, что тренер о нём очень хорошо отзывался. В «Монако» на него рассчитывают. Если бы это было не так, то давно уже искали бы для него другие варианты.

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serh62
serh62
   173 / 808
23 января в 21:33
к таким относится и мостовой....начал жизнь с кляуз, кляузами и закончит. бездарь и дилетант...очень заметно, что кроме бывших игроков и болел спартака, никто и не обсуждает Головина. мостового кто то называет царем??? да шут при нашем футболе. так называемый Шико из известного романа. хотя Шико был очень умным дворянином , в отличии от мостового.
Гавроша
Гавроша
   66 / 808
23 января в 20:54
"Таких людей я вообще не понимаю"


- это не люди, это пупсики.
Mi6
Mi6
   372 / 808
23 января в 20:52
Такие люди всем отвратительны
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Т34
   118 / 808
23 января в 19:10
Если ты такой умный и справедливый, найди мне, (кроме "Ваня лучший", который адекватен ко всем, в своих комментариях), "армейских" постояльцев соккера, которые хоть раз сказали, что-то положительное об игроках Спартака. Сплошная грязь, переходящая в травлю по любому случаю. Ты считаешь, что эта истерика будет положительна на нормальное отношение к вашим игрокам? Ты упоминаешь в своем комменте меня, поищи, где я грубо обзываю Головина и лью на него грязь. Мои воспоминания о Головине исключительно из-за ваших же неадекватных болел и их комментариев. Столько гадостей, сколько исходит от вас, есть только от бомжей. И не надо тут делать обиженный вид, когда у самого рыльце в пуху. Открой свои комментарии и внимательно их почитай там, где есть тема о Спартаке и его игроках и посмотри, какие "чистые" у тебя комментарии.
Привет, Николаич ! Кроме Толи ( Ваня лучший),
еще Петр ( armeec) и Макар Тайфун. Сам читал.
LOpp
LOpp ответил Scuderia Ferrari
   5 / 808
23 января в 18:42
Ты считаешь, про развод Глушакова мало статьей вышло?))
BagioR
BagioR
   212 / 808
23 января в 18:34
Некоторые видимо кончают когда кому то плохо или у кого то что то не получается
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
23 января в 18:05
Свиньи потому что, а по другому я таких людей назвать не могу! Своему футболисту сборной желать неудачу, только так их после этого и можно назвать!
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Ваня лучший
   126 / 808
23 января в 17:43
Склонность к написанию гадостей на этом сайте не имеет клуб ной принадлежности. К сожалению все стараются обливать грязью соперников. А так хочется иногда поговорить о футболе. И как при этом обойтись без соперника. Я уже говорил, что у меня друг, с которым мы вместе уже более 30 лет, поклонник Спартака . Мы подкалываем друг друга, но чаще сравниваем современный футбол с временем. Ловчев и Шестернева, Гришина и Логофета, Корнеева и Ярцева. И те времена нам больше нравятся . Откуда столько ненависти, грязи и негатива.? Я иногда поддаюсь на провокации, но в основном газпромовские. Кроме тебя можно общаться с морозом, Максом( makkie), да и пожалуй все . Среди наших тоже маловато интересных собеседников, в основном это зрелые люди
Кто бы говорил о гадостях, только не свиноконь непонятной породы.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Jum13
   4 / 808
23 января в 17:20
И даже, что Головина надо посадить.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил LOpp
   4 / 808
23 января в 17:19
Конечно! Моральный урод глушаков угрожает жене, но позором России называют Головина, в грязных делах не замеченного!
LOpp
LOpp
   5 / 808
23 января в 16:58
а мне отвратительны люди, которые ищут проблемы не там, прям как стадо баранов.
Jum13
Jum13 ответил Т34
   18 / 808
23 января в 16:57
А что же ты не раскрыл, на что был ответ?
А - в ответ это не считается? )))
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   426 / 808
23 января в 16:53
Мне отвратительны футболисты которые получают миллионы но не делают свою работу
Т34
Т34 ответил Jum13
   8 / 808
23 января в 16:49
Вот реально смешно это читать. Не далее как в начале сезона всякие лупы, пеппы, зиброки и прочие из вашей братии писали про ЦСКА и ФНЛ - аль запамятовал? Про расформировать ЦСКА - так это после каждой неудачной игры в ек. На Акинфеева сколько вы там фекалий выливаете? Напомнить, что писали про Влашича? А это вот про грязные пасквили: Т34 18.01.2019, 11:17 ответ пользователю viv (раскрыть) У хряков может мозга и не прибавилось к тому, что было, а вот у кобыл его не было, нет и уже не будет. Начни с себя
А что же ты не раскрыл, на что был ответ?
Jum13
Jum13 ответил Т34
   18 / 808
23 января в 16:47
Похоже, что ты читаешь только спартаковские комментарии. Я тебе могу привести их десятки о том, что Спартаку не место в нашем футболе, что надо его расформировать, а про "позор Спартаку" можно каждый день и не на одной ветке увидеть и много другого по этой теме и даже назвать авторов этих грязных пасквилей.
Вот реально смешно это читать. Не далее как в начале сезона всякие лупы, пеппы, зиброки и прочие из вашей братии писали про ЦСКА и ФНЛ - аль запамятовал? Про расформировать ЦСКА - так это после каждой неудачной игры в ек. На Акинфеева сколько вы там фекалий выливаете? Напомнить, что писали про Влашича?

А это вот про грязные пасквили:


Т34
18.01.2019, 11:17
ответ пользователю viv (раскрыть)
У хряков может мозга и не прибавилось к тому, что было, а вот у кобыл его не было, нет и уже не будет.

Начни с себя
За адекватность
За адекватность
   230 / 808
23 января в 16:47
"Все понимают, что ему это нужно. " Теплый контракт и величие РФПЛ? К сожалению оказалось, что он никто и звать его никак. Ладно хоть продали за хорошие деньги.
Т34
Т34 ответил Scuderia Ferrari
   8 / 808
23 января в 16:36
Никто не пишет "пора расформировать спартак", "спартак якорь, который тянет РФПЛ вниз", "все беды от спартака", "заговор против ЦСКА". А вот ваши прям такие все идейные, говорят, Зенит исчезни, ЦСКА исчезни, была тут даже статья на главной "ЦСКА надо расформировать". Благодаря активным протестам армейского сообщества её снесли.
Похоже, что ты читаешь только спартаковские комментарии. Я тебе могу привести их десятки о том, что Спартаку не место в нашем футболе, что надо его расформировать, а про "позор Спартаку" можно каждый день и не на одной ветке увидеть и много другого по этой теме и даже назвать авторов этих грязных пасквилей.
Kuprin
Kuprin
   769 / 808
23 января в 16:36
"Вы не можете отвечать на комментарии Т34, т.к. он добавил Вас в игнор " расстроилсЯ паренек.. бывает..

а разве у вас есть игроки о которых можно сказать что то положительное ? Ну разве что Зобнин и заметь на него никогда никто не гонит.. остальное все шлак
Absinthe3
Absinthe3
   440 / 808
23 января в 16:32
"Я таких людей не воспринимаю....но почему-то они заметнее"
Значит, воспринимает)))
Какие неудачи у Головина? Он играет, как может, не лучше, не хуже. Был нулевым, таковым и остался)
RIR68
RIR68
   28 / 808
23 января в 16:31
так это не люди - это парнокопытные)))
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   18 / 808
23 января в 16:29
не видел такой новости.
Бывает
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   27 / 808
23 января в 16:28
Склонность к написанию гадостей на этом сайте не имеет клуб ной принадлежности. К сожалению все стараются обливать грязью соперников. А так хочется иногда поговорить о футболе. И как при этом обойтись без

соперника. Я уже говорил, что у меня друг, с которым мы вместе уже более 30 лет, поклонник Спартака . Мы подкалываем друг друга, но чаще сравниваем современный футбол с временем. Ловчев и Шестернева,
Гришина и Логофета, Корнеева и Ярцева. И те времена нам больше нравятся . Откуда столько ненависти, грязи и негатива.? Я иногда поддаюсь на провокации, но в основном газпромовские. Кроме тебя можно общаться с морозом, Максом( makkie), да и пожалуй все . Среди наших тоже маловато интересных собеседников, в основном это зрелые люди
LOpp
LOpp ответил Jum13
   5 / 808
23 января в 16:28
Писали, что 7% россиян в еврокубках болеют только за свой клуб. Что тут скажешь - свиньи. Так что удивлён, что для тебя это секретом было
не видел такой новости.
Jum13
Jum13 ответил Т34
   18 / 808
23 января в 16:28
Если у коней спартак головного мозга и спартакофобия, то это неизлечимо и начинай не начинай, изменений не наступит. Это даже по той причине, что вам нечего будет комментировать, у вас все заточено под троллинг и поливание грязью, причем на всех ветках, даже где нет ни слова о Спартаке. Просто большая часть троллей вымрет на соккере, если их этого лишить.
Мне жаль, что у вас такие тяжёлые неизлечимые заболевания. Буду теперь относиться к вам с состраданием
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   18 / 808
23 января в 16:27
на калькуляторе 93% получилось или на пальцах посчитал?
Писали, что 7% россиян в еврокубках болеют только за свой клуб. Что тут скажешь - свиньи. Так что удивлён, что для тебя это секретом было
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Т34
   4 / 808
23 января в 16:26
Никто не пишет "пора расформировать спартак", "спартак якорь, который тянет РФПЛ вниз", "все беды от спартака", "заговор против ЦСКА".
А вот ваши прям такие все идейные, говорят, Зенит исчезни, ЦСКА исчезни, была тут даже статья на главной "ЦСКА надо расформировать". Благодаря активным протестам армейского сообщества её снесли.
Т34
Т34 ответил Jum13
   8 / 808
23 января в 16:23
Ну так начните с себя. Или пух понравился?
Если у коней спартак головного мозга и спартакофобия, то это неизлечимо и начинай не начинай, изменений не наступит. Это даже по той причине, что вам нечего будет комментировать, у вас все заточено под троллинг и поливание грязью, причем на всех ветках, даже где нет ни слова о Спартаке. Просто большая часть троллей вымрет на соккере, если их этого лишить.
Jum13
Jum13 ответил Т34
   18 / 808
23 января в 16:17
Если ты такой умный и справедливый, найди мне, (кроме "Ваня лучший", который адекватен ко всем, в своих комментариях), "армейских" постояльцев соккера, которые хоть раз сказали, что-то положительное об игроках Спартака. Сплошная грязь, переходящая в травлю по любому случаю. Ты считаешь, что эта истерика будет положительна на нормальное отношение к вашим игрокам? Ты упоминаешь в своем комменте меня, поищи, где я грубо обзываю Головина и лью на него грязь. Мои воспоминания о Головине исключительно из-за ваших же неадекватных болел и их комментариев. Столько гадостей, сколько исходит от вас, есть только от бомжей. И не надо тут делать обиженный вид, когда у самого рыльце в пуху. Открой свои комментарии и внимательно их почитай там, где есть тема о Спартаке и его игроках и посмотри, какие "чистые" у тебя комментарии.
Ну так начните с себя. Или пух понравился?
LOpp
LOpp ответил Jum13
   5 / 808
23 января в 16:16
Они 93% россиян отвратительны )))
на калькуляторе 93% получилось или на пальцах посчитал?
Т34
Т34 ответил Scuderia Ferrari
   8 / 808
23 января в 16:12
Ведь ты вроде не филл/т34/спартак номер 7. Фаны Зенита должны понимать, что гадости писали и про Аршавина, когда тот в Арсенале играл.
Если ты такой умный и справедливый, найди мне, (кроме "Ваня лучший", который адекватен ко всем, в своих комментариях), "армейских" постояльцев соккера, которые хоть раз сказали, что-то положительное об игроках Спартака. Сплошная грязь, переходящая в травлю по любому случаю. Ты считаешь, что эта истерика будет положительна на нормальное отношение к вашим игрокам? Ты упоминаешь в своем комменте меня, поищи, где я грубо обзываю Головина и лью на него грязь. Мои воспоминания о Головине исключительно из-за ваших же неадекватных болел и их комментариев. Столько гадостей, сколько исходит от вас, есть только от бомжей. И не надо тут делать обиженный вид, когда у самого рыльце в пуху.
Открой свои комментарии и внимательно их почитай там, где есть тема о Спартаке и его игроках и посмотри, какие "чистые" у тебя комментарии.
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