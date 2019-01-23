Рейнгольд: «„Спартаку“ не стоит продавать Адриано и Зе Луиша»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал возможный уход из московского клуба нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша.

«Спартаку» не стоит продавать Адриано и Зе Луиша, надо их оставлять. Абсолютно не вижу смысла в продаже, они и сами не хотят уходить из клуба. Я не знаю, какую там сумму им предлагают, но вроде их сейчас всё устраивает. Адриано недавно в интервью говорил, что ему здесь всё нравится. Тут дело не в деньгах, а в карьере. Чемпионат в Турции довольно жёсткий, плюс там страшная жара. Зе Луишу тоже не стоит уходить.



Ребята должны быть довольны нахождением в клубе: публика их восприняла, атмосфера сейчас хорошая. Самое главное, чтобы они поняли, что «Спартак» — это их коллектив. Я уже говорил, когда Промес уходил в «Севилью», что он ещё не раз об этом пожалеет. Квинси сейчас просится назад. Он потерял всё, что имел. Пришёл в «Севилью» и всё растерял.