Червиченко: «„Спартаку“ нужно продать Адриано и Зе Луиша»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход из московского клуба Луиса Адриано и Зе Луиша.

Я так понимаю, что у «Спартака» есть проблемы с финансовым фэйр-плей. Игроки дорогостоящие, зарплаты большие, а своего пребывания в клубе не оправдывают. Адриано вроде начал забивать, но не на свою зарплату точно. Зе Луиш то ярко играет, то вообще никак. Если есть вариант избавиться, то надо это делать и искать что-то новое, что-то молодое и прогрессивное. Надо поправлять свои финансовые дела. Эти игроки, на мой взгляд, особо не определяли игру и атаку. Посмотрите на коэффициент полезного действия Адриано, там будет плачевная картина.

Игроки неплохие, но не думаю, что они незаменимые. Лучше их продать, тем более что и они, наверное, хотят поиграть в Европе. На их места стоит поискать молодых, амбициозных и злых, чтобы могли придать новый импульс атаке «Спартака». Я даже не верю, что «Галатасарай» предложил € 6 млн за Адриано, не думаю, что этот игрок стоит столько.