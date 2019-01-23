Ловчев: «„Зенит“ просто опозорился в матче с „Локомотивом“»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал итоги матча товарищеского турнира в Катаре «Зенит» - «Локомотив» (1:3).
«Зенит» выглядел безобразно. Все игроки, начиная с Лунева, представшего в роли игрока второй лиги. «Локо» победил по делу, потому что был настроен тренером. «Зенит» просто опозорился. А ведь это лидер чемпионата. Но что или кого можно выделить в его игре?
Каждый год жду, что молодые тренеры привнесут какие-то нюансы, как-то выделятся, добавят свежести. Но нет: не вижу чего-то такого, благодаря чему команды становятся запоминающимися. Больше того — наблюдаем вот такой «Зенит», за который болеет весь город, и где поражение команды в любом матче для каждого как ножом по сердцу.
Этот кубок матча пускай спартак выигрывает, для них это как бальзам на душу будет! Это как очередной кубок соли.
Этот кубок матча пускай спартак выигрывает, для них это как бальзам на душу будет! Это как очередной кубок соли.
"Мясные" авторы пишут "аналитические статьи" о игре/трансферах/жизни "Зенита", ветераны "свинарника" дают оценку игре "Зенита", и вся армия болельщиков "свинят" так же обсуждают только "Зенит". Потому что про "Спартак" - говорить неприлично даже "мясным", потому что нечего говорить! Поэтому приходится обсуждать других. А какая тряпка для "свиньи" раздражитель? - Верно! Любая, которая не красно-белая! Но, предположу, что "свиней" больше всего бесит синий.
Эх, послушал бы я мнение ветеранов "Зенита" об игре "Спартака", да такое почти не случается, потому что:
Во-первых - глубоко плевать нашим на то, как там играет "Спартак". Конечно, такие вещи как 0:7 пропустить невозможно, но в основном - абсолютно по барабану на "Спартак".
Да и во-вторых - мы воспитанные люди, не нам судить кто как играет.
С первого места, обсуждать четвертое - чрезвычайно недостойное поведение. Не такое недостойное, как с четвертого обсуждать первое, и кто его занимает, но всё же!
"Мясные" авторы пишут "аналитические статьи" о игре/трансферах/жизни "Зенита", ветераны "свинарника" дают оценку игре "Зенита", и вся армия болельщиков "свинят" так же обсуждают только "Зенит". Потому что про "Спартак" - говорить неприлично даже "мясным", потому что нечего говорить! Поэтому приходится обсуждать других. А какая тряпка для "свиньи" раздражитель? - Верно! Любая, которая не красно-белая! Но, предположу, что "свиней" больше всего бесит синий.
Эх, послушал бы я мнение ветеранов "Зенита" об игре "Спартака", да такое почти не случается, потому что:
Во-первых - глубоко плевать нашим на то, как там играет "Спартак". Конечно, такие вещи как 0:7 пропустить невозможно, но в основном - абсолютно по барабану на "Спартак".
Да и во-вторых - мы воспитанные люди, не нам судить кто как играет.
С первого места, обсуждать четвертое - чрезвычайно недостойное поведение. Не такое недостойное, как с четвертого обсуждать первое, и кто его занимает, но всё же!
показали свой уровень
показали свой уровень
Но Зенит в последние годы настолько много позорился в официальных матчах, что все уже привыкли и не делают из этого трагедии.
Оздоевы, Мевли, Краневиттеры, Заболотные и Нету - форевер :)
Но Зенит в последние годы настолько много позорился в официальных матчах, что все уже привыкли и не делают из этого трагедии.
Оздоевы, Мевли, Краневиттеры, Заболотные и Нету - форевер :)