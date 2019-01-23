Ловчев: «„Зенит“ просто опозорился в матче с „Локомотивом“»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал итоги матча товарищеского турнира в Катаре «Зенит» - «Локомотив» (1:3).

«Зенит» выглядел безобразно. Все игроки, начиная с Лунева, представшего в роли игрока второй лиги. «Локо» победил по делу, потому что был настроен тренером. «Зенит» просто опозорился. А ведь это лидер чемпионата. Но что или кого можно выделить в его игре?

Каждый год жду, что молодые тренеры привнесут какие-то нюансы, как-то выделятся, добавят свежести. Но нет: не вижу чего-то такого, благодаря чему команды становятся запоминающимися. Больше того — наблюдаем вот такой «Зенит», за который болеет весь город, и где поражение команды в любом матче для каждого как ножом по сердцу.