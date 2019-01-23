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Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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Ловчев: «„Зенит“ просто опозорился в матче с „Локомотивом“»

23 января 2019, 14:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал итоги матча товарищеского турнира в Катаре «Зенит» - «Локомотив» (1:3).

«Зенит» выглядел безобразно. Все игроки, начиная с Лунева, представшего в роли игрока второй лиги. «Локо» победил по делу, потому что был настроен тренером. «Зенит» просто опозорился. А ведь это лидер чемпионата. Но что или кого можно выделить в его игре?

Каждый год жду, что молодые тренеры привнесут какие-то нюансы, как-то выделятся, добавят свежести. Но нет: не вижу чего-то такого, благодаря чему команды становятся запоминающимися. Больше того — наблюдаем вот такой «Зенит», за который болеет весь город, и где поражение команды в любом матче для каждого как ножом по сердцу.

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Кубок Матч Премьер 2019  Россия: мнение  Ловчев Евгений
Источник: Телеграм Евгения ЛовчеваРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
PITER_1
PITER_1
   145 / 808
24 января в 02:13
свинка совсем сбрендила
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   196 / 808
23 января в 22:34
Сама тема яйца выведенного не стоит. Серафимыч рад стараться питерских по 12 рить. Уважили старинушку).
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил МКС
   186 / 808
23 января в 20:31
Это кубок, титульного спонсора Зенита. Не играйте, откажитесь от спонсора, посмотрим чего стоит Зенит без Газ прома.
Зенит без Газ прома будет стоить ровно столько же сколько с Газ промом, ибо состав и руководство те же. А не играть мы должны почему? у тебя уже ляхи трясутся??))
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
23 января в 20:26
Мне нравится "Зенит"!!!
МКС
МКС ответил Некит_Зенит
   30 / 808
23 января в 20:02
Команда лидирует, в ЛЕ вышли с 1 места. На данном этапе сезона результат положительный. Ну всосали паровозу на сборах и Чего?? Этот кубок матча пускай спартак выигрывает, для них это как бальзам на душу будет! Это как очередной кубок соли.
Это кубок, титульного спонсора Зенита. Не играйте, откажитесь от спонсора, посмотрим чего стоит Зенит без Газ прома.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   54 / 808
23 января в 19:44
    a3r3v3
    a3r3v3
       224 / 808
    23 января в 19:04
      Некит_Зенит
      Некит_Зенит
         186 / 808
      23 января в 18:58
      Команда лидирует, в ЛЕ вышли с 1 места. На данном этапе сезона результат положительный. Ну всосали паровозу на сборах и Чего??
      Этот кубок матча пускай спартак выигрывает, для них это как бальзам на душу будет! Это как очередной кубок соли.
      ЦСКА Самый титулованный
      ЦСКА Самый титулованный
         81 / 808
      23 января в 18:49
      Это конечно не 0:7. Но так играть да же в товарищеском матче не допустимо.
      серый1925
      серый1925
         398 / 808
      23 января в 18:32
      этот бред даже обсуждать нет желания
      Т34
      Т34
         8 / 808
      23 января в 18:14
      Сейчас, после поражения Зенита многие говорят, что не было задачи победить. А скажите, на кой ляд тогда было заявляться на турнир? Турнир, какой бы он не был, пусть это даже дешевый кубок Канделаки, это соревновательное соревнование, а в соревнованиях всегда спортсмены идут к победе. Покатать "вату" можно было и с катарскими старшеклассниками, даже может и победу одержали бы не напрягаясь с большим счетом, на радость фанам, которые воспели бы славу великому Зениту. А так, не два, не полтора. И фаны ни с чем остались, и поражение получили, да еще и оправдываться приходится. Вот если бы выиграли...
      fanilich
      fanilich
         241 / 808
      23 января в 18:06
      Следующая игра более подробно подскажет и рассудит у кого что не так,Ловчему самому не надо позориться своим преждевременными выводами.
      Морозовский
      Морозовский
         36 / 808
      23 января в 17:53
      "Зенит" выглядел великолепно: Лунёв ярко филимонил, остальные старлись, как могли! Салямыч почерпнул много важного - пригодится скоро, когда лазурятню принимать у физрука нонешнего будет!
      Завтра
      Завтра
         73 / 808
      23 января в 17:30
      А на соккере ничего не меняется)))
      "Мясные" авторы пишут "аналитические статьи" о игре/трансферах/жизни "Зенита", ветераны "свинарника" дают оценку игре "Зенита", и вся армия болельщиков "свинят" так же обсуждают только "Зенит". Потому что про "Спартак" - говорить неприлично даже "мясным", потому что нечего говорить! Поэтому приходится обсуждать других. А какая тряпка для "свиньи" раздражитель? - Верно! Любая, которая не красно-белая! Но, предположу, что "свиней" больше всего бесит синий.

      Эх, послушал бы я мнение ветеранов "Зенита" об игре "Спартака", да такое почти не случается, потому что:
      Во-первых - глубоко плевать нашим на то, как там играет "Спартак". Конечно, такие вещи как 0:7 пропустить невозможно, но в основном - абсолютно по барабану на "Спартак".
      Да и во-вторых - мы воспитанные люди, не нам судить кто как играет.
      С первого места, обсуждать четвертое - чрезвычайно недостойное поведение. Не такое недостойное, как с четвертого обсуждать первое, и кто его занимает, но всё же!
      112910415
      112910415
         41 / 808
      23 января в 17:10
      да ничего особенного
      показали свой уровень
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
         124 / 808
      23 января в 17:00
      Опозориться можно только со счетом 7-0 в самом главном кубке Европы.
      andreika20133
      andreika20133
         331 / 808
      23 января в 16:52
      ЗЕНИТ ПРОИГРАЛ В ТОВАР. МАТЧЕ Локо выиграл по делу. А соплей со слюнями НЕ УТЕРЕТСЯ. Всё кошмар гипс снимают клиент уезжает. Больше всего боюсь за спартаковского саныча. Как бы у старинушки инсульт не случился ,Он же так переживает за Питер.
      морозз
      морозз
         75 / 808
      23 января в 16:29
      Это конечно не позор, это констатация слабой игры Зенита связанная с плохой физической формой! Семак не тот тренер который поведёт команду к победам в России и Европе, как не печально это говорить!
      Palex
      Palex ответил 25процентный клоун
         284 / 808
      23 января в 16:27
      Т.е. пропустить 5 мячей это не позорно? И одно дело официальная игра, а другое дело товарняк.В товарняке априори нельзя опозориться.
      makkie
      makkie
         29 / 808
      23 января в 15:59
      Да, конечно - это всего лишь товарняк)
      Но Зенит в последние годы настолько много позорился в официальных матчах, что все уже привыкли и не делают из этого трагедии.

      Оздоевы, Мевли, Краневиттеры, Заболотные и Нету - форевер :)
      Юрниекс
      Юрниекс
         207 / 808
      23 января в 15:56
      Это для пищевика победа в этом турнире главная задача на тысячелетие. Кубка Соль больше нет,а в других турнирах,он просто мальчик для битья. Другие команды,в этом кубке, просто тренируются и отрабатывают тактику..
      борька
      борька
         151 / 808
      23 января в 15:53
      Здесь был Саламыч! Ему слово!
      djo11
      djo11
      23 января в 15:39
      да у зенита и не было задачей победить вот если бы так в чемпионате играли то можно было бы что то говорить а так все пустая болтовня для пиара
      mangoх12
      mangoх12
         10 / 808
      23 января в 15:38
      Ловчеву лишь бы ляпнуть...
      161регион
      161регион
         62 / 808
      23 января в 15:35
      Да и пох.....это не официальные игры....кубок мачт тв пусть канделаки москве вручит....)))
      Дикий мужчина
      Дикий мужчина
         414 / 808
      23 января в 15:33
        Санчо Панса
        Санчо Панса
           104 / 808
        23 января в 15:27
        Вот только не спартачу говорить о слове позор! За пупсиками лучше посматривай, Серафимович)
        Большой Карай
        Большой Карай
           412 / 808
        23 января в 15:22
        Есть такое дело.
        Djon_V
        Djon_V
           365 / 808
        23 января в 15:20
        Да пусть хоть все матчи этого турнира в пух и прах проиграют, главное чтобы к официальным матчам в форме были
        Jum13
        Jum13
           18 / 808
        23 января в 15:20
        Ну спартачи об этом всё знают - им виднее )))
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