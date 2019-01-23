«Арсенал» Т: «Раньше клуб зарабатывал 40 млн, а теперь в пять раз больше»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о финансах тульского клуба.

Одна из основных задач менеджмента футбольного клуба, помимо спортивного результата, — зарабатывать деньги. В этом сезоне мы уже заработали более 200 млн рублей — это хороший показатель. И сезон ещё продолжается. Когда мы пришли, клуб зарабатывал примерно 40 млн, а теперь в пять раз больше.



За счёт чего получается зарабатывать? Продажа Чаушича в «Црвену Звезду», например, принесла почти миллион евро. «Спартак» и вовсе заплатил нам за переход главного тренера. Часто такое бывало в истории чемпионатов России? По-моему, в первый раз.



Другая составляющая — ТВ-права и болельщики. Прежде всего мы рассматриваем болельщиков как нашего 12-го игрока — они заполняют трибуны, создают атмосферу на стадионе. Регулярно приходит 10-12 тыс., есть положительная динамика. Продажа атрибутики пока не приносит больших денег, но есть потенциал для роста. Хотя, понятно, что в России на данный момент невозможно полностью окупать затраты футбольного клуба. Даже во всем мире это удаётся единицам.



Реконструкцию стадиона в ближайшие годы не планируем, но на его территории строится второе поле с искусственным покрытием. Оно предназначено для игр молодёжной команды и будет вмещать полторы тыс. зрителей. К тому же мы взяли под своё крыло академию: было четыре возраста, а теперь будет восемь. Это тоже деньги — тратим на это более 30 млн рублей. Ещё два — на ветеранов.