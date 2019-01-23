Кутроне: «Поможем Пёнтеку адаптироваться в „Милане“»

Форвард «Милана» Патрик Кутроне поблагодарил за совместную работу нападающего Гонсало Игуаина, который близок к переходу в «Челси». Также игрок похвалил форварда «Дженоа» Кшыштофа Пёнтека.

У меня были отличные отношения с Игуаином. Он многому меня научил. Я благодарю его за все прекрасные советы, которые он мне дал. Пёнтек - очень сильный нападающий, он это доказал. Я не знаю, стал ли он уже официально игроком «Милана». Если он перейдет к нам, то вся команда поможет ему адаптироваться на новом месте.