Сарри: «Через несколько часов Игуаин подпишет контракт с „Челси“»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри подтвердил информацию о том, что форвард «Милана» Гонсало Игуаин близок к переезду в Лондон.
Он находится в нескольких часах от подписания контракта, но с «Тоттенхэмом» Гонсало не сыграет. В январе сложно найти одного из лучших нападающих в мире. Клуб хорошо поработал. Надеемся, что Игуаин сразу начнет забивать голы.
Напомним, что права на аргентинца принадлежат «Ювентусу».
Нужен толковый коуч вроде Почеттино, который будет поднимать свою молодежь, тем более у Челси есть для этого все ресурсы (молодых в аренде больше всех в футбольном мире).
Нужен толковый коуч вроде Почеттино, который будет поднимать свою молодежь, тем более у Челси есть для этого все ресурсы (молодых в аренде больше всех в футбольном мире).
жиру и мората худшие напы???
жиру и мората худшие напы???
Это всего лишь аренда, ес чо не так, отправят обратно в Ювентус.
Это всего лишь аренда, ес чо не так, отправят обратно в Ювентус.
Игу на мой взгляд не халтурил и приносил много пользы команде. Удачи в Челси!
Игу на мой взгляд не халтурил и приносил много пользы команде. Удачи в Челси!
удачи
удачи