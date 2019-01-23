Сарри: «Через несколько часов Игуаин подпишет контракт с „Челси“»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри подтвердил информацию о том, что форвард «Милана» Гонсало Игуаин близок к переезду в Лондон.

Он находится в нескольких часах от подписания контракта, но с «Тоттенхэмом» Гонсало не сыграет. В январе сложно найти одного из лучших нападающих в мире. Клуб хорошо поработал. Надеемся, что Игуаин сразу начнет забивать голы.