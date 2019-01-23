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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
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Сарри: «Через несколько часов Игуаин подпишет контракт с „Челси“»

23 января 2019, 17:11

Наставник «Челси» Маурицио Сарри подтвердил информацию о том, что форвард «Милана» Гонсало Игуаин близок к переезду в Лондон.

Он находится в нескольких часах от подписания контракта, но с «Тоттенхэмом» Гонсало не сыграет. В январе сложно найти одного из лучших нападающих в мире. Клуб хорошо поработал. Надеемся, что Игуаин сразу начнет забивать голы.

Напомним, что права на аргентинца принадлежат «Ювентусу». 

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответил RamonCSKA
   231 / 808
24 января в 16:04
их и на поле нет чтобы забивать
Насмотрелись с прошлого сезона...хватит
Romeo 777
Romeo 777 ответил Рауль и Зидан
   231 / 808
24 января в 16:03
А Игуаин лучше что ли ? Ты его статистику за Милан видел ?
Видел конечно, мне самому не особо понятен трансфер Игуаина, тут только одно...желание самого Сарри "воссоединиться" с напом, которого тренировал в более молодом возрасте, что да как будет, загадка
Romeo 777
Romeo 777 ответил yudin_duda
   231 / 808
24 января в 16:00
Ну черт его знает, по-моему такой же мешок как мората и салат. Его лучшие годы позади, имхо
Конечно позади, никто и не спорит...да и вообще непонятно, что он из себя представляет на сегодня, но хотя бы так, хоть какие то изменения в атаке произошли, это лучше, чем продолжили бы с Моратиком
yudin_duda
yudin_duda ответил Romeo 777
   460 / 808
24 января в 15:55
Ну черт его знает, по-моему такой же мешок как мората и салат. Его лучшие годы позади, имхо
ermak6848
ermak6848
   214 / 808
23 января в 23:05
от этого будет только Польза ...
abramjan
abramjan ответил dzvinka
   697 / 808
23 января в 21:56
ну все, Ига-Жиру-Мората - три туза в руке у Сарри, всяк соперник будет сражен козырными топарями!)))
для начала надо порвать радужную манчестерскую оболочку)))
Ozabot
Ozabot ответил BagioR
   269 / 808
23 января в 21:46
Наконец то эта история с пупсом закончилась. Игу на мой взгляд не халтурил и приносил много пользы команде. Удачи в Челси!
Еще не закончилась. Будет еще миллион новостей о том, как он подписал контракт, как поблагодарил «Юве» за прошлое, как поблагодарил Сарри за доверие и как он любит «Челси» и вообще с детства за него болел. И вся эта орава новостей будет висеть в ленте «Милана».
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Рауль и Зидан
   349 / 808
23 января в 20:55
ну Игуанин все таки, человек момент, открыться или оказаться в нужном месте, он никогда дриблером или столбом не был, впринципе он игрок штрафной
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Romeo 777
   349 / 808
23 января в 20:53
их и на поле нет чтобы забивать
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   267 / 808
23 января в 20:49
Для Челси будет хорошо, если Игуаин будет забивать голы, хотя бы чаще Мораты, вряд ли от него ждут, что он станет новым Дрогба, хотя бы на время закрыть проблему с форвардами, потому что в последних играх Челси было видно насколько тяжело даются забитые мячи.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Romeo 777
   394 / 808
23 января в 20:43
А Игуаин лучше что ли ? Ты его статистику за Милан видел ?
Romeo 777
Romeo 777 ответил RamonCSKA
   231 / 808
23 января в 20:25
какая плачевная??? жиру и мората худшие напы???
Морату? который с первого сезона бегает постоянно к психотерапевту из-за того, что у него депрессия...который падает от любых касаний соперников, который с метра пуляет мяч ВЫШЕ ворот, который в итоге обиделся на слова Дзолы о том, что не нужно падать при контатакте с соперниками...Про Жиру и говорить не хочется, он хорош в подыгрыше, но не забивает голы, как и на ЧМ. Знаешь, когда в последний раз нападающие Челси забивали в АПЛ? в ноябре.
George-CFC
George-CFC
   95 / 808
23 января в 19:48
А Сарри находится в нескольких неделях от увольнения, я надеюсь... Сарри и руководство - идиоты.
Groove000
Groove000
   533 / 808
23 января в 19:46
Уже перешёл
dzvinka
dzvinka
   43 / 808
23 января в 19:43
ну все, Ига-Жиру-Мората - три туза в руке у Сарри, всяк соперник будет сражен козырными топарями!)))
Ми Ша
Ми Ша
   507 / 808
23 января в 19:32
Такое ощущение, что Челси не туда тянет, с того момента как связались с тренерами, итальянцами.

Нужен толковый коуч вроде Почеттино, который будет поднимать свою молодежь, тем более у Челси есть для этого все ресурсы (молодых в аренде больше всех в футбольном мире).
An Jo
An Jo
23 января в 19:21
Увы, но Игуаин уже не в той форме, чтоб подобным трансфером можно было пугать конкурентов и вводить своих глоров в восторг от такого приобретения. Это не Ибрагимович. Английский чемпионат сложен по своему стилю и многие "забивалы" в других чемпионатах просто становятся невидимками в нём, как тот же Мората.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Romeo 777
   349 / 808
23 января в 19:20
какая плачевная???
жиру и мората худшие напы???
Владелец барбершопа
Владелец барбершопа
   584 / 808
23 января в 19:13
Заслужила синяя мешковина.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
23 января в 19:11
Если Игуаин не стрельнет то и Сарри за ним полетит обратно
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   328 / 808
23 января в 19:09
Может. заиграть лучше Милан у Гатуззо не много забивает поэтому Игуаин не кладет столько но. вес ему будет мешать ведь он футболист
Romeo 777
Romeo 777 ответил yudin_duda
   231 / 808
23 января в 19:04
Опять развели пенсов))
Развели на что, на аренду? Сейчас разве есть лучше варианты на рынке? При нынешней плачевной ситуации с нападающими в Челси, это хоть что-то.
Сантус
Сантус
   69 / 808
23 января в 18:44
Хотелось бы верить что заиграет....и жирок раструсит немного,а то спагетти не держат в форме....)
zubila
zubila
   426 / 808
23 января в 18:39
Удачи, вдруг попрет...
allemz
allemz
   24 / 808
23 января в 18:38
Достали со своим разводом.
Это всего лишь аренда, ес чо не так, отправят обратно в Ювентус.
nedved10
nedved10
   167 / 808
23 января в 18:35
Теперь Челси пачками будет забивать:)
BagioR
BagioR
   212 / 808
23 января в 18:26
Наконец то эта история с пупсом закончилась.
Игу на мой взгляд не халтурил и приносил много пользы команде. Удачи в Челси!
Foxes
Foxes
   103 / 808
23 января в 18:25
Будем посмотреть, на его игру за Челси!
волгoдoн
волгoдoн
   52 / 808
23 января в 18:20
а вдруг как возьмется за ум и заиграет
удачи
КЭТиК
КЭТиК
   129 / 808
23 января в 18:20
И бабло польется рекой в карманы игрока.
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