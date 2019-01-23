Луис Суарес: «Каждый футболист хотел бы играть у Клоппа»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес с теплотой вспомнил о временах, проведенных в «Ливерпуле». Напомним, что сейчас «красных» возглавляет Юрген Клопп.

Хотел ли бы я поиграть у Клоппа? Сейчас мы с ним в разных клубах, так что этот вопрос не ко мне, но да, каждый игрок хотел бы быть в его команде.

Любой, кто играл в «Ливерпуле», всегда будет поддерживать связь с этим клубом. Команда показывает потрясающий футбол, и мне очень интересно следить за ними в этом сезоне. Думаю, мы можем многого ожидать от «красных».