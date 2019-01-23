Луис Суарес: «Каждый футболист хотел бы играть у Клоппа»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес с теплотой вспомнил о временах, проведенных в «Ливерпуле». Напомним, что сейчас «красных» возглавляет Юрген Клопп.
Хотел ли бы я поиграть у Клоппа? Сейчас мы с ним в разных клубах, так что этот вопрос не ко мне, но да, каждый игрок хотел бы быть в его команде.
Любой, кто играл в «Ливерпуле», всегда будет поддерживать связь с этим клубом. Команда показывает потрясающий футбол, и мне очень интересно следить за ними в этом сезоне. Думаю, мы можем многого ожидать от «красных».
аха-ах)
аха-ах)
За все сезоны, в которые зубастый играл в Ливерпадали, только 1 /один/ раз портовая была в мае в таблице выше ШПОР..... это и есть тот самый единственный раз за последние 10 сезонов... хахахахахахахахах
За все сезоны, в которые зубастый играл в Ливерпадали, только 1 /один/ раз портовая была в мае в таблице выше ШПОР..... это и есть тот самый единственный раз за последние 10 сезонов... хахахахахахахахах