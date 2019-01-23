Сарри: «Азар ещё не принял решение о своём будущем»

23 января 2019, 17:32

Наставник «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Эден Азар собирается перейти в «Реал».

Он еще не решил, где продолжит карьеру.

За своего хавбека «синие» хотят выручить не менее 100 млн евро.