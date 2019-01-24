Санчес вернулся в общую группу МЮ и сыграет с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес залечил свою травму и готов сыграть в матче 4-го раунда Кубка Англии против «Арсенала». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер.
Чилиец не выходил на поле с 5 января, когда он травмировал подколенное сухожилие. Напомним, что Санчес ранее играл именно за «Арсенал», в составе которого забил 80 голов в 166 матчах.
В то же время МЮ в предстоящей встрече не сможет рассчитывать на Маруана Феллаини, Маркоса Рохо и Криса Смоллинга.