Санчес вернулся в общую группу МЮ и сыграет с «Арсеналом»

24 января 2019, 13:35

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес залечил свою травму и готов сыграть в матче 4-го раунда Кубка Англии против «Арсенала». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер.

Чилиец не выходил на поле с 5 января, когда он травмировал подколенное сухожилие. Напомним, что Санчес ранее играл именно за «Арсенал», в составе которого забил 80 голов в 166 матчах.