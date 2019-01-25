Экс-игрок «Спартака» Василюк объявил о завершении карьеры

вчера, 13:38

40-летний нападающий брестского «Динамо» Роман Василюк решил завершить игровую карьеру. Он начнет работу в скаутской службе белорусских динамовцев, где займется поиском игроков для основного состава и клубной академии.

Василюк начал профессиональную карьеру в 1996 году в «Динамо» Брест, затем защищал цвета мозырской «Славии», минского «Динамо», тель-авивского «Хапоэля», «Гомеля», «Минска», БАТЭ и гродненского «Немана». Роман также провел 24 матча за сборную Беларуси и забил 10 голов.

Напомним также, что форвард в 2001 году перешел в московский «Спартак», но там проявить себя не смог.