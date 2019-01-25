Игроки «Луча» поддерживают физическую форму самостоятельно

Спортивный директор «Луча» Андрей Скорочкин поделился информацией о финансовых проблемах клуба, а также сообщил, что футболисты команды, которым продолжают задерживать зарплату, занимаются самостоятельно.

У меня нет никакой информации о финансовых поступлениях в «Луч». Хотелось бы продолжить выступление, но решаем не мы. Наш главный спонсор и так выделил достаточно много денег за год, мы весь год жили на них, поэтому не могу сказать, будет ли еще финансовая помощь.

Сейчас игроки поддерживают физическую форму самостоятельно. У нас есть группа в «вотсаппе», где расписаны задания, которые нужно выполнять. Те, на кого есть спрос, улетели с командами на сбор. Мы попросили пока не расторгать с нами контракты, надеясь, что у нас получится выступать дальше.