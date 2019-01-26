Дортмундская «Боруссия» не заметила «Ганновер»

В матче 19-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» разгромила «Ганновер». Таким образом, «шмели» продолжают лидировать, имея в активе 48 очков. «Ганновер» же занимает предпоследнее место в таблице (11 баллов).
Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Боруссия» Дортмунд - «Ганновер»- 5:1 (1:0)
Голы: Хакими 23, Ройс 59, Гетце 62, Геррейру 66, Витсель 90+1 — Бакалорж 87.
«Боруссия» Дортмунд: Бюрки, Хакими, Диалло, Вайгль, Пищек (Шмельцер 70), Дилейни, Витсель, Геррейру, Ройс, Санчо, Гетце (Алькасер 65)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Ганновер»: Эссер, Альборнос, Виммер, Акпогума, Озтрзолек, Фоссум, Антон, Бакалорж, Мюллер, Саренрен-Бази (Асано 43), Вейдандт (Хаджич 84).
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре.
Предупреждения: Хакими 9, Акпогума 44
Судья: Грефе Мануэль.
Напомним, что «Боруссия» Д обыграла «Лейпциг» в матче 18-го тура чемпионата Германии.
Вот почему постоянно так не играют, без валидола? Ведь могут же!
Хакими, Санчо, Ройс, Геррейру, Витсель - красавцы! Да и вообще вся команда - молодцом!
Ждём следующего матча.
Вот почему постоянно так не играют, без валидола? Ведь могут же!
Хакими, Санчо, Ройс, Геррейру, Витсель - красавцы! Да и вообще вся команда - молодцом!
Ждём следующего матча.
Старая баварка уже не догонит, гы))
Старая баварка уже не догонит, гы))
Хотелось бы видеть всю правду в заголовке. =)
Хотелось бы видеть всю правду в заголовке. =)