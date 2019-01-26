«Манчестер Юнайтед» выбил «Арсенал» из Кубка Англии

В матче 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал». Это уже восьмая победа кряду для главного тренера манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера после его прихода на тренерский мостик в декабре.
Лондон, стадион «Эмирейтс».
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» - 1:3 (1:2)
Голы: Обамеянг 43 - Санчес 31, Лингард 33, Марсьяль 82
«Арсенал»: Чех, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос (Мустафи 21), Косьельни (Гендузи 64), Колашинац, Лукас Торрейра, Джака, Ивоби (Озил 64), Рэмзи, Обамеянг, Ляказетт
Главный тренер: Эмери Унаи.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Джонс 88), Лукаку (Рэшфорд 71), Санчес (Марсьяль 72)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Косьельни 54, Янг 68, Лингард 76, Колашинац 86, Рэшфорд 86, Гендузи 90+1.
Судья: Поусон Крейг.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Как же классно выглядел емеришка вчера кусая губы с тупым лицом, когда его в очередной раз немилосердно избивали :)
Как же классно выглядел емеришка вчера кусая губы с тупым лицом, когда его в очередной раз немилосердно избивали :)
Арсу не унывать...
Арсу не унывать...
Расслабьтесь, это всего лишь "Хаддерсфилд"
Расслабьтесь, это всего лишь "Борнмут"
Расслабьтесь, это всего лишь "Ньюкасл"
Расслабьтесь, это всего лишь "Рединг"
Расслабьтесь, это всего лишь "Тоттенхэм"
Расслабьтесь, это всего лишь "Брайтон"
Расслабьтесь, это всего лишь "Арсенал"
Расслабьтесь, это всего лишь Манчестер Юнайтед вернулся!
Расслабьтесь, это всего лишь "Хаддерсфилд"
Расслабьтесь, это всего лишь "Борнмут"
Расслабьтесь, это всего лишь "Ньюкасл"
Расслабьтесь, это всего лишь "Рединг"
Расслабьтесь, это всего лишь "Тоттенхэм"
Расслабьтесь, это всего лишь "Брайтон"
Расслабьтесь, это всего лишь "Арсенал"
Расслабьтесь, это всего лишь Манчестер Юнайтед вернулся!
А теперь жрите.
А теперь жрите.
Просто в команде есть игроки, которые знают что они приносят норм бабла клубу и их будут ставиться в состав, но играть они будут с грустными лицами, показывая, что их обижают.
Когда Сульш начнёт приносить своё и определится с схемами и составом, тогда посмотрим на этих "свободных"
Просто в команде есть игроки, которые знают что они приносят норм бабла клубу и их будут ставиться в состав, но играть они будут с грустными лицами, показывая, что их обижают.
Когда Сульш начнёт приносить своё и определится с схемами и составом, тогда посмотрим на этих "свободных"
Поздравим МЮ с победой и Сульшера тоже.
PS Про Арсенал что сказать? без Деда Вени они просто середняк в КА.
Поздравим МЮ с победой и Сульшера тоже.
PS Про Арсенал что сказать? без Деда Вени они просто середняк в КА.
Кристал Пэлас пропустить это серъёзно
Кристал Пэлас пропустить это серъёзно