«Севилья» разгромила «Леванте», Промес забил гол и отдал голевую передачу

В рамках 21-го тура Примеры «Севилья» дома легко обыграла гостей из Валенсии.
Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»
«Севилья» - «Леванте» 5:0 (0:0)
Голы: Бен-Йеддер 48, Андре Силва 60, Васкес 71, Сарабия 80 (пенальти), Промес 90
Нереализованный пенальти: Промес 90
«Севилья»: Вацлик, Гомес (Меркадо 12), Карришу, Вебер, Видаль (Сарабия 54), Роке Меса, Эвер Банега (Амаду 74), Васкес, Промес, Андре Силва, Бен-Йеддер
Главный тренер: Мачин Пабло.
«Леванте»: Ойер, Кабако, Мансанара, Робер, Коке, Рочина (Хасон 72), Кампанья, Барди (Дукур 76), Моралес, Боатенг (Марти 76), Майораль
Главный тренер: Лопес Пако.
Предупреждения: Меркадо 40, Эвер Банега 56, Робер 86
Судья: Рохас Хавьер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «Севилья» проиграла «Реалу».
промес забивает с добивания, не реализует 11метровый - в заголовке о нём есть.
Витсель забивает с игры, никакого пассива - в заголовке о нём нет.
Стыдно((
промес забивает с добивания, не реализует 11метровый - в заголовке о нём есть.
Витсель забивает с игры, никакого пассива - в заголовке о нём нет.
Стыдно((
Севилья, наверняка, ожидала от него более внятной и полезной игры на протяжении всего сезона...
Севилья, наверняка, ожидала от него более внятной и полезной игры на протяжении всего сезона...
А НЕ БАЛЕТНАЯ ЛИГА С НИЩИМИ ЛЕВАНТАМИ И ЭЙБАРАМИ!
А НЕ БАЛЕТНАЯ ЛИГА С НИЩИМИ ЛЕВАНТАМИ И ЭЙБАРАМИ!
Севилье удачи в ответке против Барсы в Кубке Испании!!!
Севилье удачи в ответке против Барсы в Кубке Испании!!!