«Спартак» разгромил «Зенит»

«Спартак» одержал крупную победу над «Зенитом» в контрольном поединке. Встреча проходила в рамках коммерческого турнира для топ-клубов РПЛ.
«Зенит» - «Спартак» 0:3 (0:1)
Голы: Мелкадзе 28, Глушаков 29, Адриано 73
«Зенит»: Кержаков (Лунёв 46), Нету (Мевля 65), Смольников (Анюков 64), Маммана (Иванович 46), Эрнани (Краневиттер 65), Шатов (Ригони 46), Кузяев (Оздоев 65), Жирков (Набиуллин 46), Маркизио (Мусаев 46), Дзюба (Мак 46), Дриусси (Заболотный 57)
Главный тренер: Семак Сергей.
«Спартак»: Максименко (Селихов 46), Джикия (Гапонов 77), Кутепов (Миронов 87), Рассказов (Маслов 63), Глушаков (Педро Роша 46), Мельгарехо (Зобнин 46), Ханни (Ташаев 46), Ломовицкий (Умяров 46), Гулиев (Айртон 46), Зе Луиш (Игнатов 46), Мелкадзе (Адриано 64)
Главный тренер: Кононов Олег.
Предупреждения: Нету 14, Эрнани 61, Джикия 73, Кутепов 76, Умяров 90
Судья: Лапочкин Сергей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
стадионе всегда у вас такая хренотень :свиньи кони поезды и тд надо америкосов 12 рить извините а на ЧЕ все были одним целым звеном и москва и питер и калуга вперед РОССИЯ защищай свои цвета наболело, болела ЦСКА ПОТОМУ-ЧТО ТРЕНЕР ЦСКА СОРИ
стадионе всегда у вас такая хренотень :свиньи кони поезды и тд надо америкосов 12 рить извините а на ЧЕ все были одним целым звеном и москва и питер и калуга вперед РОССИЯ защищай свои цвета наболело, болела ЦСКА ПОТОМУ-ЧТО ТРЕНЕР ЦСКА СОРИ
Зенит уделал в ректум он
Теперь боятся все розеток
Как в Кемерове малолеток
Зенит уделал в ректум он
Теперь боятся все розеток
Как в Кемерове малолеток
Спартаковские ветки набирают за 300 комментов даже в межсезонку. Даже под ветками о товарняках. Даже с какими-то левыми клубами из северо-западного АО.
Спартаковские ветки набирают за 300 комментов даже в межсезонку. Даже под ветками о товарняках. Даже с какими-то левыми клубами из северо-западного АО.
Спартак то вовсе не 8
Забил три мячика бомжам
Пока Баклан яйцо рожал
Спартак то вовсе не 8
Забил три мячика бомжам
Пока Баклан яйцо рожал
Там же четко вопрос вроде сформулирован!
Там же четко вопрос вроде сформулирован!