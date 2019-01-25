«Локомотив» в серии пенальти одолел «Ростов»

сегодня, 23:29

В матче 2-го тура товарищеского турнира в Катаре «Локомотив» в серии пенальти обыграл «Ростов». Таким образом, «железнодорожники» набирают 5 очков и в последнем туре поспорят со «Спартаком» за победу в соревновании. У «Ростова» в активе 1 балл.

«Ростов» - «Локомотив» - 1:1 (0:0)

Голы: Кьяртанссон 55 - Баринов 47

3:4 по пенальти

«Ростов»: Абаев, Щадин (Скопинцев 46), Новосельцев (Осинов 66), Сигурдссон (Логашов 46), Ингасон (Плиев 46), Паршивлюк (Хаджикадунич 46), Зуев (Трошечкин 60), Гацкан (Глебов 46), Салетрос (Сигурдарсон 59), Кьяртанссон (Еременко 61), Шомуродов (Ионов 67)

Главный тренер: Карпин Валерий.

«Локомотив»: Гильерме (Коченков 46), Рыбус (Идову 46), Чорлука (Хеведес 46), Кверквелия (Лысов 46), Игнатьев (Миронов 46), Крыховяк (Жемалетдинов 46), Денисов (Михалик 46, Лапшов 87), Ал. Миранчук (Баринов 46), Ан. Миранчук (Тарасов 46), Фарфан (Тугарев 46), Смолов (Эдер 46)

Главный тренер: Сёмин Юрий.

Судья: Мешков Виталий.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.