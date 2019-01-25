«Локомотив» в серии пенальти одолел «Ростов»

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Кубок Матч Премьер 2019, 2 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.2 3.2 3.2
21:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0
(3:4 п.) 		Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3.45 3.2 2.1
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 52’ Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2:1 Логотип футбольный клуб БолтонБолтон - - -
22:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 63’  Герта 2:2  Шальке-04 - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 50’  Марсель 0:1  Лилль - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:2 Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу 0:1 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза 0:1 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 1:1 Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс 0:0 Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз 1:0 Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б 0:2 Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 69’ Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 0:0 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:0 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:0 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1:1 Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 0:0 Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 0:2 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
Кубок Азии 2019, 1/4 финала 1 X 2
16:00 Матч завершен  Южная Корея 0:1  Катар - - -
19:00 Матч завершен  ОАЭ 1:0  Австралия - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 1:1 Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 1:0 Логотип футбольный клуб ЛиепаяЛиепая - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман 0:2 Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КомарноКомарно 0:1 Логотип футбольный клуб СаквариСаквари - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бранн (Берген)Бранн 2:1 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн 0:1 Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна 0:1 Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 2:0 Логотип футбольный клуб Унион ФюрстенвальдеУнион Фюрстенвальде - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю 1:5 Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 3:2 Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам 1:3 Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек - - -
15:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 4:1 Логотип футбольный клуб СтремменСтреммен - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 5:2 Логотип футбольный клуб АрауАрау - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 4:0 Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 2:3 Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 1:1 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2:0 Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СочиСочи 1:0 Логотип футбольный клуб Урожай (Краснодар)Урожай - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 3:2 Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 0:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 0:1 Логотип футбольный клуб Эбрайхсдорф (Вайгельсдорф)Эбрайхсдорф - - -
20:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб ДорнбирнДорнбирн -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1:1 Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 2:2 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 1:1 Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр -:- Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1:2 Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1:3 Логотип футбольный клуб ШаторуШатору - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НансиНанси 1:0 Логотип футбольный клуб ОсерОсер - - -
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«Локомотив» в серии пенальти одолел «Ростов»

сегодня, 23:29
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

В матче 2-го тура товарищеского турнира в Катаре «Локомотив» в серии пенальти обыграл «Ростов». Таким образом, «железнодорожники» набирают 5 очков и в последнем туре поспорят со «Спартаком» за победу в соревновании. У «Ростова» в активе 1 балл.

«Ростов» - «Локомотив» - 1:1 (0:0)
Голы: Кьяртанссон 55 - Баринов 47
3:4 по пенальти

«Ростов»: Абаев, Щадин (Скопинцев 46), Новосельцев (Осинов 66), Сигурдссон (Логашов 46), Ингасон (Плиев 46), Паршивлюк (Хаджикадунич 46), Зуев (Трошечкин 60), Гацкан (Глебов 46), Салетрос (Сигурдарсон 59), Кьяртанссон (Еременко 61), Шомуродов (Ионов 67)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Локомотив»: Гильерме (Коченков 46), Рыбус (Идову 46), Чорлука (Хеведес 46), Кверквелия (Лысов 46), Игнатьев (Миронов 46), Крыховяк (Жемалетдинов 46), Денисов (Михалик 46, Лапшов 87), Ал. Миранчук (Баринов 46), Ан. Миранчук (Тарасов 46), Фарфан (Тугарев 46), Смолов (Эдер 46)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Судья: Мешков Виталий.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

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Кубок Матч Премьер 2019  Протоколы
Источник: Soccer.RuРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
drug01
drug01
   83 / 746
сегодня в 23:58
Так играть до конца турнира
95-shishani-95
95-shishani-95
   42 / 746
сегодня в 23:53
А почему 5 очков, если они выиграли две игры???
Морозовский
Морозовский
   26 / 746
сегодня в 23:49
Хорошая игра - мысль была у соперников. Паровозов с победой, однако. Турнир удался!
ДСА
ДСА
   126 / 746
сегодня в 23:47
Чуть больше повезло Локомотиву.
oFANATo
oFANATo
   56 / 746
сегодня в 23:47
Шикарный гол Баринова
МКС
МКС
   16 / 746
сегодня в 23:43
Какая насышеная коментами ветка, если убрать каменты Спартачей, армяна и озерного который болеет за Зенит, писать будет некому.
spartach n1
spartach n1
   9 / 746
сегодня в 23:40
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   47 / 746
сегодня в 23:37
Ради статейки на главной жандармы лишили фанов Локо и Ростова онлайна, висевшего на главной! Очень стыдно.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   5 / 746
сегодня в 23:35
Все, понял, даже в случае ничьей Спартак пойдет бить пенальти в статусе победителя турнира.
GooSe25
GooSe25
   561 / 746
сегодня в 23:33
Баринов конечно норм положил.. ждём матч со Спартаком, главное аутсайдер турнира уже ясен, надеюсь в чемпе продолжим в том же духе..)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   251 / 746
сегодня в 23:33
Ростов потерял все шансы победить в кубке,ну пускай достанется Спартаку).Им для коллекции нужней )
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   47 / 746
сегодня в 23:32
С победой Локо! Ждём уверенной победы в Кубке!
Байкал-38.
Байкал-38.
   24 / 746
сегодня в 23:31
Гол Баринова шедевр!!!
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   5 / 746
сегодня в 23:31
Если Локомотив победит Спартак по пенальти и оба клуба наберут по 7 очков, то кто выиграет турнир?
Байкал-38.
Байкал-38.
   24 / 746
сегодня в 23:31
Хороший матч от обеих команд! Локо с победой!!!
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