Гол Балотелли не спас «Марсель» от поражения в матче с «Лиллем»

сегодня, 01:29

«Лилль» переиграл «Марсель» в матче 22-го тура чемпионата Франции. Дублем отметился форвард команды гостей Николя Пепе. Новичок «Марселя» Марио Балотелли вышел на замену и забил гол в дебютной игре. Напомним, в начале второго тайма встреча была приостановлена из-за фанатов «Марселя», бросавших на поле петарды.

«Лилль», набрав три очка, укрепил свои позиции на второй строчке и увеличил отрыв от идущего третьим «Лиона» до 6 очков, однако у «львов» есть матч в запасе. Всего у «Лилля» 43 балла за 22 матча. «Марсель» с 31 набранным очком за 21 матч остаётся на 7-й строчке турнирной таблицы.

Марсель, стадион Велодром

«Марсель» - «Лилль» 1:2 (0:1)

Голы: Балотелли 90+6 - Пепе 45+2 (пенальти), Пепе 90+3

«Марсель»: Манданда, Амави (Роккья 88), Камара (Балотелли 74), Роланду, Густаво, Лопес, Сарр, Стротман, Товен, Митроглу (Н'Жие 74), Радоньич.

Главный тренер: Гарсия Руди.

«Лилль»: Меньян, Челик (Пье 49), Фонте, Сумаоро, Тиаго Мендеш, Шека, Коне, Пепе, Иконе, Бамба, Леау (Бубакари 88).

Главный тренер: Гальтье Кристоф.

Предупреждения: Камара 18, Густаво 45+1, Стротман 45+2, Сумаоро 50, Леау 66, Шека 70, Радоньич 73, Роланду 90.

Удаление: Товен 67

Судья: Делерю Амори.