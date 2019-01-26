Ан. Миранчук: «Мы круто выступили на домашнем ЧМ»

Хавбек «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук поделился впечатлениями от ЧМ -2018.

Самые теплые впечатления. Мы круто выступили на домашнем ЧМ . Понимаю, дорогого стоит выход из группы, проход Испании, битва с Хорватией. Было очень тяжело, но все ребята — молодцы. Про чемпионат мира общались с Чорлукой. Все в Хорватии в восторге от России. Топ-страна, топ-город Москва. У Гили друзья бразильские тоже очень довольны. Такое приятно слышать.



Желания потусить на Никольской не было. Там же много людей навеселе. Так что не стремились туда. Хотя мы прекрасно понимали, какой праздник для нашей большой страны проходит. Все было очень здорово, Россия отлично показала себя с лучшей стороны.