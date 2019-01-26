Спивак: «Уверен, „Зенит“ не удержит первое место»

Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак с пессимизмом смотрит на чемпионские шансы команды из Петербурга в текущем сезоне. После первого отрезка кампании «Зенит» лидирует в таблице, опережая «Краснодар» на одно очко.

Ничего хорошего «Зенит» не ждет. Я уверен, что свое первое место «Зенит» не удержит. При отсутствии игры это очевидно. Ведь футболисты, обладающие определенным, достаточным классом, у команды есть. А игры не видно. И вряд ли за оставшееся время что-то удастся в этом плане изменить.

Я мог бы пофамильно назвать группу игроков, с которыми надо расставаться. Они достаточно давно в «Зените», но не приносят ему особой пользы. Они играют неровно, чередуя относительно неплохие матчи с провальными.