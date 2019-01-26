Спивак: «Уверен, „Зенит“ не удержит первое место»

Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак с пессимизмом смотрит на чемпионские шансы команды из Петербурга в текущем сезоне. После первого отрезка кампании «Зенит» лидирует в таблице, опережая «Краснодар» на одно очко.
Ничего хорошего «Зенит» не ждет. Я уверен, что свое первое место «Зенит» не удержит. При отсутствии игры это очевидно. Ведь футболисты, обладающие определенным, достаточным классом, у команды есть. А игры не видно. И вряд ли за оставшееся время что-то удастся в этом плане изменить.
Я мог бы пофамильно назвать группу игроков, с которыми надо расставаться. Они достаточно давно в «Зените», но не приносят ему особой пользы. Они играют неровно, чередуя относительно неплохие матчи с провальными.
В последнем туре РПЛ перед перерывом «Зенит» проиграл «Рубину».
Никто не выгнан...не приобретён...не мотивирован...не прибавил..не убавил...просто всё пущено на самотёк....
Слушать бесконечные "мы проведём работу над ошибками" нет ни желания ни времени...
"Чемпионат по отсутствию самоотдачи" - уже выигран........с большим отрывом.
Команда не играет - это факт.....
Желание,самоотдача,амбиции и боевитость - не могут возникнуть из ниоткуда ....
Нужен кто то - кто объединит коллектив,придаст мотивации и куража....
На горизонте таких не видно....
Кто то оттачивает то что есть...кто то перестроился и молодёжкой обыгрывает Реал...2 раза....кто то выгнал полкоманды и наигрывает новых игроков.....
Только в одном клубе пока без изменений...сидим ...."ждёмс чемпионства"..))))
Давайте тупо продадим Паредеса и конкуренты по чемпионату сделают коридор к золотым медалям...)))
Никто не выгнан...не приобретён...не мотивирован...не прибавил..не убавил...просто всё пущено на самотёк....
Слушать бесконечные "мы проведём работу над ошибками" нет ни желания ни времени...
"Чемпионат по отсутствию самоотдачи" - уже выигран........с большим отрывом.
Команда не играет - это факт.....
Желание,самоотдача,амбиции и боевитость - не могут возникнуть из ниоткуда ....
Нужен кто то - кто объединит коллектив,придаст мотивации и куража....
На горизонте таких не видно....
Кто то оттачивает то что есть...кто то перестроился и молодёжкой обыгрывает Реал...2 раза....кто то выгнал полкоманды и наигрывает новых игроков.....
Только в одном клубе пока без изменений...сидим ...."ждёмс чемпионства"..))))
Давайте тупо продадим Паредеса и конкуренты по чемпионату сделают коридор к золотым медалям...)))
Столичные показали класс в этом году. Два четвёртых места, народные не попали в группу ЛЧ. Более того, в ацтойной группе ЛЕ заняли последнее место, установив российский антирекорд...
Столичные показали класс в этом году. Два четвёртых места, народные не попали в группу ЛЧ. Более того, в ацтойной группе ЛЕ заняли последнее место, установив российский антирекорд...
Зенит не Уфа, да и там у Семака больших достижений не было, потому назначение его в Зенит было довольно странным. Теперь же, те кто восторженно приветствовал назначение Семака, обзывают его физруком.
Зенит не Уфа, да и там у Семака больших достижений не было, потому назначение его в Зенит было довольно странным. Теперь же, те кто восторженно приветствовал назначение Семака, обзывают его физруком.
правда, Карпин может не позволить
правда, Карпин может не позволить
И спартак и локо выдавали в основном минимальные победы, при том, что игры не было совсем
Игры не было, а результаты были. Итог в таблице)
Об этом то я и говорю, игра забудется, результат останется )
И спартак и локо выдавали в основном минимальные победы, при том, что игры не было совсем
Игры не было, а результаты были. Итог в таблице)
Об этом то я и говорю, игра забудется, результат останется )
P.S. Помню Спивака в Зените,) Задорная была команда, Игонин, Спивак, Горшков, Попович и т.д. Интересный футбол показывали
P.S. Помню Спивака в Зените,) Задорная была команда, Игонин, Спивак, Горшков, Попович и т.д. Интересный футбол показывали
ТОЛЬКО СЛЕПОЙ И БОЛЬНОЙ ИЗ РЕАНИМАЦИИ МОЖЕТ НЕ ВИДЕТЬ КАК ЗЕНИТ ИДЕТ КО ДНУ!
У НЕГО ПРОСТО НЕТ:
* тактических схем;
* не одной наигранной комбинации по доставке мяча в штрафную;
* ни один футболист не в состоянии обвести или же просто убежать от соперника;
* использование Дзюбы в качестве ЦФВ, это просто ОТСТОЙ;
* Зенит практически не может выходить из обороны;
дальше продолжать!????
А ПОСЕМУ, ПРОСТО, ПЕРЕСМОТРИТЕ ИГРЫ ЗАРУБЕЖНЫХ КЛУБОВ, ЗАПИШИТЕСЬ НА КУРСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИГРЫ ФУТБОЛ, А ПОТОМ ВОЗМОЖНО БУДЕТЕ ПИСАТЬ ПРО ВАЛЕРЬЯНКУ!
СПЕЦИАЛИСТ!
ТОЛЬКО СЛЕПОЙ И БОЛЬНОЙ ИЗ РЕАНИМАЦИИ МОЖЕТ НЕ ВИДЕТЬ КАК ЗЕНИТ ИДЕТ КО ДНУ!
У НЕГО ПРОСТО НЕТ:
* тактических схем;
* не одной наигранной комбинации по доставке мяча в штрафную;
* ни один футболист не в состоянии обвести или же просто убежать от соперника;
* использование Дзюбы в качестве ЦФВ, это просто ОТСТОЙ;
* Зенит практически не может выходить из обороны;
дальше продолжать!????
А ПОСЕМУ, ПРОСТО, ПЕРЕСМОТРИТЕ ИГРЫ ЗАРУБЕЖНЫХ КЛУБОВ, ЗАПИШИТЕСЬ НА КУРСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИГРЫ ФУТБОЛ, А ПОТОМ ВОЗМОЖНО БУДЕТЕ ПИСАТЬ ПРО ВАЛЕРЬЯНКУ!
СПЕЦИАЛИСТ!
Игры не было, результат был
Так бывает
Игры не было, результат был
Так бывает
МАКСИМУМ - 5-7 место!!!!!
И весь проект - Зенит ТОП, Семак, аргентинцы, хохлы и пр. полетит в корзину с м.......м!!!!!!
И опять руководство будет искать нового тренера, и опять не хватит духу указать на дверь ряду игроков, не станет разгонят селекционную службу и т.д.!!!!!!
Поэтому, я за то, чтобы создать новый клуб в Питере из футболистов Зенита 2 и академии, и начать с нового листа!!!!!
А ЗЕНИТУ ПОРА ПЕРЕКРЫТЬ КОРМУШКУ - ГАЗПРОМ!!!!!
ВОТ ТОГДА И ПОБЕГУТ ЭТИ ФУТБОЛИСТИКИ!!!!!
ЭТО ЖЕ ПИЯВКИ!
МАКСИМУМ - 5-7 место!!!!!
И весь проект - Зенит ТОП, Семак, аргентинцы, хохлы и пр. полетит в корзину с м.......м!!!!!!
И опять руководство будет искать нового тренера, и опять не хватит духу указать на дверь ряду игроков, не станет разгонят селекционную службу и т.д.!!!!!!
Поэтому, я за то, чтобы создать новый клуб в Питере из футболистов Зенита 2 и академии, и начать с нового листа!!!!!
А ЗЕНИТУ ПОРА ПЕРЕКРЫТЬ КОРМУШКУ - ГАЗПРОМ!!!!!
ВОТ ТОГДА И ПОБЕГУТ ЭТИ ФУТБОЛИСТИКИ!!!!!
ЭТО ЖЕ ПИЯВКИ!
верните барона
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верните барона
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