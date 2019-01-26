«Балтика»: «Ситуация по Давыдову непростая»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал о переговорах по аренде нападающего «Спартака» Дениса Давыдова.

Ситуация по Давыдову непростая. Игрок изъявил желание перебраться к нам, мы тоже этого хотим. Загвоздка в том, что руководство «Спартака» хочет, чтобы на период аренды Давыдов перешёл на наше содержание, они не хотят ему платить зарплату. А мы со своей стороны не можем предложить ему такого, это слишком высокая зарплата для первой лиги. Игрока такой подход не устраивает. Сейчас будем продолжать переговоры с руководством московского клуба.