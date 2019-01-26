«Монако» потерпел очередное поражение

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Вальядолид -:-  Сельта - - -
18:15 сегодня  Жирона -:-  Барселона - - -
20:30 сегодня  Атлетик Б -:-  Бетис - - -
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Уэска - - -
22:45 сегодня  Эспаньол -:-  Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Кьево -:-  Фиорентина - - -
17:00 сегодня  Парма -:-  СПАЛ - - -
17:00 сегодня  Аталанта -:-  Рома - - -
17:00 сегодня  Болонья -:-  Фрозиноне - - -
20:00 сегодня  Торино -:-  Интер - - -
22:30 сегодня  Лацио -:-  Ювентус - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Бавария -:-  Штутгарт - - -
20:00 сегодня  Фортуна -:-  РБ Лейпциг - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Монпелье -:-  Кан - - -
19:00 сегодня  Амьен -:-  Лион - - -
22:00 сегодня  Тулуза -:-  Анже - - -
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Ренн - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб НантНант - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 4:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 1:3 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте -:- Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:35 Матч отменен Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб ГентГент - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин -:- Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 2:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген -:- Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 3:3 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 3:4 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 0:0 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 3:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб ЛьвовЛьвов - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб Яньбянь Фуде (Яньцзи)Яньбянь Фуде - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб Волга Ул (Ульяновск)Волга Ул - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 3:2 Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 1:0 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 1:0 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
06:00 15’ Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 0:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II - - -
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:2 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
02:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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«Монако» потерпел очередное поражение

вчера, 23:49
ДижонЛоготип футбольный клуб Дижон2 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» уступил «Дижону» в матче 22-го тура чемпионата Франции.

«Дижон» (20 очков) располагается на 16-м месте в турнирной таблице. «Монако» (15 очков) - предпоследний.

Дижон, стадион Гастон Жерар

«Дижон» - «Монако» 2:0 (1:0)
Голы: Квон 24, Слити 69

«Дижон»: Аллен, Шафик, Ямбере, Лаутоа, Хаддади, Абид, Марье, Квон (Кейта 82), Слити (Бальмон 81), Саид, Таварес
Главный тренер: Комбуарэ Антуан.

«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Глик, Налдо, Бадьяшиль, Сидибе, Хенрикс (Силла 84), Тилеманс (Головин 68), Фабрегас (Ванкер 68), Рони Лопеш, Фалькао
Главный тренер: Пасси Франк.

Предупреждения: Тилеманс 49, Хенрикс 62, Саид 79, Хаддади 90

Удаление: Налдо 60

Судья: Вателье Эрик.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что «Монако» накануне уволил Тьерри Анри и назначил на пост главного тренера команды Леонарду Жардима.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   90 / 748
сегодня в 06:01
Это уже диагноз.
sir_Alex
sir_Alex
   31 / 748
сегодня в 05:50
Команда сбитых лётчиков)))
STVA 1
STVA 1
   122 / 748
сегодня в 05:22
Уже не удивляет.
cska plus
cska plus
   12 / 748
сегодня в 05:11
Что за беда такая.
Гавроша
Гавроша
   68 / 748
сегодня в 04:23
Новый тренер и опять поражение, да еще прямому конкуренту.
abrek123
abrek123
   645 / 748
сегодня в 03:49
Видать кто-то хорошо проплатил нашим сми что так восхволяли головина, я еще удивлялся как так его хвалят при таких показателях на тот момент кажись в нашем чемпионате за цска пару голов забил, а в лиге чемпионов и европе вообще 0 показатели были...В европе отыграл больше половины сезона и показатели еще хуже чем в россии вообще по 0..Видать кто-то на лапу сми кинул хорошо ..Ну молодцы кто-то заработал на нем видать связи с правительством, как мы знаем без них не один канал государственный не начнет о тебе говорить..Но зато после почти сезона за рубежом видно истинный уровень игрока ...А как писали французкий чемпионат это одной команды псж и ему повезло что попал в монако к чемпиону и витце чемпиону страны, второй команде чемпионата, а на деле не лучше анжи клубы во французкой лиге кроме псж...Или это Головин принес черную метку команде сглазил и им пришлось подстраиватся под него и хуже стали играть не поймешь теперь в чем причина..
kella
kella
   454 / 748
сегодня в 03:24
Результат уже никого не удивил!
Andryha84
Andryha84 ответил Роналду - король Фарер и Андорр
   363 / 748
сегодня в 03:14
А мне другое интересно: когда Головин играл за сборную.)))) 25 матчей - 3 гола. Адресаты: Белоруссия, Литва - в товарняках в первых двух матчах. Договорились с братушками, чтобы дали суперталанту хорошо за сборную дебютировать.)))) Потом полностью провальные ЧЕ и КК, и мусорный гол Саудовской Аравии на ЧМ. В Лиге Наций - отнятый у сборной России гол.)) Пора понять, что пока такие днари, как этот, играют за сборную России, ничего хорошего сборной России не видать.)) Конечно, Головин и Дырофеев смогут сколько угодно пугать Фареры, Эстонии, Лихтейнштейны, но даже Словения, Люксембург и Ирландия показывают, что эти товарищи - обычный картонный шлак.)))
Ты футбол вообще смотришь хоть иногда?
Шуnя771
Шуnя771
   192 / 748
сегодня в 03:07
Дояры...)
vinyardrip
vinyardrip ответил Слайш
   295 / 748
сегодня в 02:30
Бало туре это конечно клоун элитный.. Хотя там куда не ткни - клоуны.. Надо ждать Жардима и надеяться, что он поставит Головина на его законную позицию - в центр поля на роль разыгрывающего.. Как только он сегодня там оказался разок - сразу опасную атаку соорудил. Пасси - без шансов, хотя заменить Фабрегаса - это было сильно ))
он ваще делал хоть что-нибудь. просто делал что-нибудь. впрочем и тилеманс и фабрегас были ни о чем
vinyardrip
vinyardrip ответил Слайш
   295 / 748
сегодня в 02:28
Не считаю, что Головин привез гол.. Все таки он сохранил мяч, а вот почему защитник так легко его отдал - это уже вопрос к Бало туре, который косячит безбожно и абсолютно бесполезен..
да привез,но от этого уже было ни холодно ни жарко
vinyardrip
vinyardrip ответил 25процентный клоун
   295 / 748
сегодня в 02:27
Жардим на выход,Анри приходи и порядок наведи
бобер, жардим еще не пришел.. клоун как есть
vinyardrip
vinyardrip ответил LOpp
   295 / 748
сегодня в 02:26
Как вышел Головин пропустили второй мяч.
Да мля хотя бы смотреть надо. там уже была жора. 1-0 минус и игрок. какие вы млин потешные срамовцы
vinyardrip
vinyardrip ответил 25процентный клоун
   295 / 748
сегодня в 02:23
но Головина впервую очередь,от него неуверенность идет игрокам
Ты явно болеешь. Он играл 20 минут
дурман
дурман
   276 / 748
сегодня в 01:43
Монако яано согрешил где то
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Шишанутый
   9 / 748
сегодня в 01:27
но Головина впервую очередь,от него неуверенность идет игрокам
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   18 / 748
сегодня в 01:26
Вот всем, кто тут всякие вещи про Головина пишет, я хочу предложить: Учите французский, идите на франкоязычные форумы. А то там люди зомбированы пропагандой, не знают правды о том, какой Рыболовлев хороший, Анри хороший, Жардим хороший, а Головин плохой. И пишут совсем не то там.
kingoffam
kingoffam
   189 / 748
сегодня в 01:22
Дно тащит Монако на дно.
Шишанутый
Шишанутый
   51 / 748
сегодня в 01:04
Как Головин на поле вышел сразу же через минуту гол Монако пропустили. Очевидно что он негативно вляиет на команду! Проиграли матч из за Головина и Налдо, от них надо избавлятся! А Дижон поздравляю с победой!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Лакшери
   9 / 748
сегодня в 00:56
базаришь,0-3,1-3,0-3,1-3.... и на вылет
Иван Пойлов
Иван Пойлов
   644 / 748
сегодня в 00:42
Если Монако спасется от вылета в этом сезоне то это будет сроди тому что Лестер когда то выиграл АПЛ это будет 9-ое чудо света, но что -то уже слабо верится
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр ответил Scuderia Ferrari
   62 / 748
сегодня в 00:37
Вот мне интересно: когда Головин за сборную играет, вы тоже желаете ему неудач?
А мне другое интересно: когда Головин играл за сборную.))))
25 матчей - 3 гола. Адресаты: Белоруссия, Литва - в товарняках в первых двух матчах. Договорились с братушками, чтобы дали суперталанту хорошо за сборную дебютировать.))))
Потом полностью провальные ЧЕ и КК, и мусорный гол Саудовской Аравии на ЧМ. В Лиге Наций - отнятый у сборной России гол.))
Пора понять, что пока такие днари, как этот, играют за сборную России, ничего хорошего сборной России не видать.)) Конечно, Головин и Дырофеев смогут сколько угодно пугать Фареры, Эстонии, Лихтейнштейны, но даже Словения, Люксембург и Ирландия показывают, что эти товарищи - обычный картонный шлак.)))
Т34
Т34
   2 / 748
сегодня в 00:37
Очередное поражение не удивляет. Удивляет, что всего 2:0. А ведь "Дижон" такое же дно и недалеко ушел от "Монако". Про Головина даже говорить не буду, а то его ярые поклонники опять меня обвинят в негативе. Пусть ищут позитив, может и найдут.
LOpp
LOpp
   7 / 748
сегодня в 00:31
Как вышел Головин пропустили второй мяч.
Caniggia
Caniggia
   29 / 748
сегодня в 00:30
Да уж, похоже после "экстра спеца" Анри, поставь хоть 10 Гвардиол или САФов сразу вытащить со дна это сборище ущербных дегенератов просто нереально. Нужно время, чтобы исправить мозги игрокам, которым ещё можно их исправить. Остальных вышвырнуть с позором и взять ребят, способных выгрызать результат. Возможно, придётся пройти очищение от позора французским пердивом. Удачи!
Sergey Z
Sergey Z
   130 / 748
сегодня в 00:29
Ожидаемый результат!
VIPded
VIPded
   72 / 748
сегодня в 00:27
Мрак...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   18 / 748
сегодня в 00:26
Вот мне интересно: когда Головин за сборную играет, вы тоже желаете ему неудач?
mangoх12
mangoх12 ответил 25процентный клоун
   13 / 748
сегодня в 00:23
ты уж лучше за своего Семака переживай,не бери мноно на душу))
Да за тебя почему то переживаю больше)))
spartach091
spartach091 ответил 25процентный клоун
   87 / 748
сегодня в 00:21
Так он уже трешку пропустил)
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