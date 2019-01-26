«Монако» потерпел очередное поражение

«Монако» уступил «Дижону» в матче 22-го тура чемпионата Франции.
«Дижон» (20 очков) располагается на 16-м месте в турнирной таблице. «Монако» (15 очков) - предпоследний.
Дижон, стадион Гастон Жерар
«Дижон» - «Монако» 2:0 (1:0)
Голы: Квон 24, Слити 69
«Дижон»: Аллен, Шафик, Ямбере, Лаутоа, Хаддади, Абид, Марье, Квон (Кейта 82), Слити (Бальмон 81), Саид, Таварес
Главный тренер: Комбуарэ Антуан.
«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Глик, Налдо, Бадьяшиль, Сидибе, Хенрикс (Силла 84), Тилеманс (Головин 68), Фабрегас (Ванкер 68), Рони Лопеш, Фалькао
Главный тренер: Пасси Франк.
Предупреждения: Тилеманс 49, Хенрикс 62, Саид 79, Хаддади 90
Удаление: Налдо 60
Судья: Вателье Эрик.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что «Монако» накануне уволил Тьерри Анри и назначил на пост главного тренера команды Леонарду Жардима.
25 матчей - 3 гола. Адресаты: Белоруссия, Литва - в товарняках в первых двух матчах. Договорились с братушками, чтобы дали суперталанту хорошо за сборную дебютировать.))))
Потом полностью провальные ЧЕ и КК, и мусорный гол Саудовской Аравии на ЧМ. В Лиге Наций - отнятый у сборной России гол.))
Пора понять, что пока такие днари, как этот, играют за сборную России, ничего хорошего сборной России не видать.)) Конечно, Головин и Дырофеев смогут сколько угодно пугать Фареры, Эстонии, Лихтейнштейны, но даже Словения, Люксембург и Ирландия показывают, что эти товарищи - обычный картонный шлак.)))
25 матчей - 3 гола. Адресаты: Белоруссия, Литва - в товарняках в первых двух матчах. Договорились с братушками, чтобы дали суперталанту хорошо за сборную дебютировать.))))
Потом полностью провальные ЧЕ и КК, и мусорный гол Саудовской Аравии на ЧМ. В Лиге Наций - отнятый у сборной России гол.))
Пора понять, что пока такие днари, как этот, играют за сборную России, ничего хорошего сборной России не видать.)) Конечно, Головин и Дырофеев смогут сколько угодно пугать Фареры, Эстонии, Лихтейнштейны, но даже Словения, Люксембург и Ирландия показывают, что эти товарищи - обычный картонный шлак.)))