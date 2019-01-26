«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Бернли» в матче 4-го раунда Кубка Англии.
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Бернли» 5:0 (1:0)
Голы: Габриэл Жезус 23, Бернарду Силва 52, Де Брюйне 61, Лонг 73 (автогол), Кун Агуэро 85 (пенальти)
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунз, Данило, Гюндоган, Фернандиньо (Сильва 66), Де Брюйне (Фоден 75), Марез, Габриэл Жезус (Кун Агуэро 74), Бернарду Силва
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Бернли»: Поуп, Лонг, Тарковски, Гибсон, Уорд, Тэйлор, Хендрик, Дефур (Вествуд 77), Брэди (Корк 46), Макнил, Выдра (Вуд 63)
Главный тренер: Дайч Шон.
Предупреждение: Уокер 21
Судья: Скотт Грэм.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Манчестер Юнайтед» на этой стадии турнира обыграл лондонский «Арсенал».
Силён и красив.
Красив и не скучен.
это команда со своим почерком.
Почти гранд.
Но это почти , уберётся только
с выигрышем Кубка Чемпионов.
А выиграть Кубок Чемпионов,
как до луны допрыгнуть.
В январский зимний вечер.
Силён и красив.
Красив и не скучен.
это команда со своим почерком.
Почти гранд.
Но это почти , уберётся только
с выигрышем Кубка Чемпионов.
А выиграть Кубок Чемпионов,
как до луны допрыгнуть.
В январский зимний вечер.
Жаль маловато поставил на МС и еще 3 немецких матча. Все получилось.
Жаль маловато поставил на МС и еще 3 немецких матча. Все получилось.